Abhijit Dubey devient le nouveau CEO de NTT DATA, Inc.

juin 2024 par Marc Jacob

NTT DATA annonce la nomination d’Abhijit Dubey au poste de CEO. Il sera chargé de diriger les activités de l’entreprise en dehors du Japon. Cette nouvelle fait suite à la fusion des deux sociétés NTT DATA et NTT Ltd., qui a donné naissance à un groupe d’envergure mondiale au chiffre d’affaires de plus de 30 milliards de dollars sous la marque NTT DATA. Avant cette nomination, Abhijit Dubey occupait le poste de CEO chez NTT Ltd.

Abhijit Dubey sera notamment chargé de superviser 150 000 salariés répartis à travers le monde. Ces derniers participent activement à la croissance de NTT DATA en contribuant de manière responsable à l’innovation et à la fourniture de services de conseils business et technologiques, de données et d’intelligence artificielle, de solutions sectorielles, cloud et de cybersécurité, ainsi que de services managés dédiés aux applications, aux infrastructures et à la connectivité. NTT DATA a déjà développé son empreinte internationale à hauteur d’environ 18 milliards de dollars et détient la sixième plus grande part de marché dans le secteur des services IT.

En tant que membre de NTT, une société riche de 150 ans d’histoire et qui consacre 3,6 milliards de dollars à la recherche et au développement (R&D) chaque année, NTT DATA dispose des moyens et de l’expérience nécessaires pour aider les entreprises à relever les défis posés par notre époque, à faire constamment preuve d’innovation et à évoluer vers l’avenir numérique. En outre, grâce à son sens aigu des affaires et de ses connaissances techniques et stratégiques, Abhijit Dubey aidera les clients à tirer le meilleur parti des avancées technologiques actuelles et à moderniser leurs opérations.

Abhijit Dubey a rejoint NTT en 2021 après avoir travaillé pour le cabinet de conseil international McKinsey & Company, où il a passé plus de 20 ans à conseiller de nombreuses entreprises technologiques parmi les plus prestigieuses au monde, ainsi que des dirigeants d’entreprise de renom. Il a également supervisé le déploiement et le pilotage à l’échelle mondiale des initiatives de McKinsey en matière de cloud computing.