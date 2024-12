ABB rachète Solutions Industry & Building (SIB)

décembre 2024 par Marc Jacob

ABB a racheté Solutions Industry & Building (SIB). Cette entreprise fabrique un ensemble de produits, dont des presse-étoupes haut de gamme, utilisés pour protéger des équipements électriques critiques dans les applications industrielles, ferroviaires et les environnements dangereux. En rachetant SIB, ABB renforce sa présence sur les marchés du ferroviaire, de l’exploitation minière, des OEM et sur d’autres marchés spécialisés en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord. Les modalités financières n’ont pas été divulguées.

Outre sa gamme complète d’équipements d’installation électrique et de systèmes de raccordement destinés au marché de la construction, SIB conçoit, fabrique et commercialise des presse-étoupes, des couplages et des accessoires en cuivre, en acier inoxydable et en plastique pour les secteurs électrique, ferroviaire, du transport maritime et de l’exploitation minière, ainsi que des produits certifiés pour les environnements dangereux comme dans le secteur du pétrole et du gaz. Ce rachat, qui implique l’arrivée de près de 100 collaborateurs chez ABB, permettra de développer le portefeuille d’ABB Installation Products, composé de solutions de protection de câbles haut de gamme, tout en complétant ses marques spécialisées, parmi lesquelles PMA® (protection des câbles), Harnessflex® (systèmes de conduits spécialisés) et Adaptaflex® (systèmes de conduits).

Fondée en 1922 et basée à Boulay-Moselle, en région Grand-Est, SIB est détenue depuis 2019 par Galiena Capital, un fonds d’investissement français. Son histoire riche d’un siècle et ses partenariats de longue date avec des acteurs de premier plan dans l’énergie, le transport, l’industrie et la construction en ont fait un leader du secteur en France. En 2023, la société a réalisé un chiffre d’affaires de près de 27 millions de dollars (25 millions d’euros) et compte actuellement plus de 2 000 clients dans le monde.

S’appuyant sur sa longue histoire de pionnier de l’électrification, ABB Installation Products crée des solutions pour connecter et protéger en toute sécurité les systèmes électriques qui alimentent les entreprises, les villes, les habitations et les transports. Avec plus de 200 000 produits sous 38 marques de premier plan, ABB Installation Products, anciennement Thomas & Betts, propose des solutions partout où l’électricité est utilisée dans le monde et dans l’espace.