ABB lance SSC600 SW

avril 2024 par Marc Jacob

ABB lance une solution de protection et de contrôle virtualisée, SSC600 SW. Ce dispositif est une version intelligente du SS600. Il garantit aux clients l’utilisation du matériel de leur choix et des mêmes fonctionnalités éprouvées qu’avec la solution clé-en-main d’ABB.

Introduit en 2018, cette approche innovante de la protection et du contrôle (P&C) dans les réseaux de distribution consiste à centraliser toutes les fonctionnalités de P&C dans un seul appareil. Un seul SSC600 prend ainsi en charge les tâches de 30 relais de protection. La centralisation diminue la complexité du réseau des sous-stations, optimise la gestion des actifs tout au long de leur vie et réduit les coûts de cycle de vie de la sous-station jusqu’à 15 %.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles la virtualisation s’impose de plus en plus comme une pratique standard dans l’architecture informatique des entreprises à l’échelle mondiale. Ainsi, un serveur peut se transformer en plusieurs machines virtuelles et remplacer le modèle traditionnel. Les utilisateurs peuvent regrouper davantage de fonctionnalités en utilisant moins d’appareils physiques et ainsi réduire l’espace et l’administration nécessaires. Pour les opérateurs c’est un moyen de tirer le meilleur parti de leurs équipements, tout en réduisant les coûts et en augmentant l’efficacité.

Optimisation des infrastructures informatiques avec SSC600 SW

En choisissant la version SSC600 SW, les clients ne dépendent plus que d’un matériel spécifique, ce qui optimise leur infrastructure informatique. Cela facilite considérablement l’exécution des tâches de maintenance. La séparation inhérente de la partie fonctionnelle de la partie matérielle (virtualisation) facilite les mises à niveau intégrées dans l’ensemble du système et l’ajout de fonctionnalités sans avoir à étendre les capacités matérielles.

En outre, un propriétaire de sous-station peut remplacer différents types d’équipements obsolètes par de nouveaux équipements du même type et couvrir des systèmes encore plus étendus. Le nombre de variantes matérielles étant plus limité, le volume de connaissances nécessaires pour entretenir la sous-station s’en trouve considérablement réduit. Afin de répondre aux besoins de flexibilité, de résilience accrue et protection et de contrôle du système électrique, tout en faisant face à l’évolutivité des réseaux, le SSC600 SW prend en charge Linux KVM et la plateforme VMware Edge Compute Stack équipée de l’hyperviseur ESXi 7.x.

Nouvelles améliorations du SSC600 avec le pack de fonctionnalités 4

Depuis le lancement du SSC600, ABB a régulièrement introduit de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités pour satisfaire la demande croissante d’informations sur le comportement et la performance des réseaux de distribution. Avec la mise sur le marché du SSC600 SW, ABB propose également un nouveau pack de fonctionnalités : le FP 4. Il apporte une interface utilisateur repensée pour améliorer considérablement la visualisation et faciliter le choix des bonnes actions à effectuer. Pour garantir sa robustesse, les principaux outils qui la composent ont été remplacés par une nouvelle technologie.

La fonction d’enregistrement des perturbations sauvegarde désormais des durées plus longues et offre une capacité de stockage supérieure. Le contrôle des fusibles défectueux dispose d’un blocage de la mesure de la tension en cas de défaillance et les batteries de condensateurs shunt sont désormais équipées d’une protection. Pour faciliter les essais, le FP 4 intègre également un moyen de simulation tel que défini dans la norme CEI 61850. Il est possible de recevoir des mesures générées sans interférer avec le processus normal et de disposer de nouvelles solutions flexibles pour tester périodiquement les fonctions de protection.

Les mises à niveau du pack de fonctionnalités et l’ensemble des fonctionnalités incluses sont disponibles pour le SSC600 et le SSC600 SW.