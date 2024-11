ABB lance son onduleur moyenne tension HiPerGuard

novembre 2024 par Marc Jacob

ABB lance son nouvel onduleur moyenne tension HiPerGuard. Cette nouvelle génération de système d’alimentation sans interruption en HTA fournit une alimentation continue et fiable de 6,6 à 24 kV. Il offre un rendement énergétique performant atteignant 98 % et permet ainsi de réduire les émissions de carbone de 1 245 tonnes sur une période de 15 ans.

Cet onduleur combine les avantages d’un système d’ASI dynamique traditionnel, tel que sa résistance accrue aux perturbations du réseau, avec la flexibilité et les capacités d’un convertisseur statique. Le résultat est un système ASI moyenne tension qui répond efficacement à la demande et réduit les coûts liés aux perturbations et aux coupures de tension.

Cet onduleur haute performance maximise la résilience et la continuité de l’alimentation, tout en réduisant les coûts d’infrastructure. Chaque alimentation de l’onduleur se compose de 18 modules en parallèle, pour une puissance maximale de 2,5 MW. La mise en parallèle de 10 machines permet d’atteindre une puissance de 25 MW. Grâce à sa conception, la maintenance n’est nécessaire que tous les 10 ans, ce qui diminue considérablement les coûts d’exploitation.

Outre ses performances exceptionnelles en matière de protection de la charge, HiPerGuard offre une large gamme d’options d’alimentation de secours, des générateurs à gaz et des turbines ainsi que la possibilité d’intégrer des sources d’énergie alternatives telles que l’hydrogène. Ce système garantit également une grande flexibilité dans la conception et la mise en œuvre.

HiPerGuard fait également partie du programme ABB EcoSolutions™, gage de durabilité supplémentaire. Ce programme garantit une transparence totale sur les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie du produit. Les produits de ce portefeuille sont conformes à des indicateurs de performance clés définis dans le cadre de la circularité d’ABB et portent une déclaration environnementale de produit, vérifiée par un tiers selon la norme ISO 14025.