À l’approche de l’entrée en vigueur de la directive NIS 2, Hexatrust lance sa brochure capacitaire

mars 2024 par Marc Jacob

Hexatrust, groupement des acteurs français et européens de la cybersécurité et du cloud de confiance, a présenté à l’occasion du Forum InCyber la nouvelle édition de sa brochure capacitaire. Dans le contexte de l’application prochaine de la directive NIS 2, cette brochure se concentre sur les nouvelles obligations des organisations concernées par la règlementation européenne, en mettant à disposition des entités publiques et privées un catalogue de solutions et services cyber et cloud souverains et de confiance répondant aux exigences bientôt en place.

Huit ans après l’instauration de la première directive NIS (Network and Information Security), l’Union européenne adapte son cadre réglementaire pour répondre à la montée des cybermenaces. La directive NIS 2, adoptée en décembre 2022, se distingue par son ambition. En harmonisant les normes de cybersécurité à l’échelle européenne, elle étend significativement le champ d’application à plusieurs dizaines de milliers d’entreprises, d’administrations centrales et de collectivités territoriales, à de nouveaux secteurs (énergie, transports, gestion des déchets, banques, santé...) et renforce les obligations et sanctions.

C’est dans ce cadre qu’Hexatrust a construit un guide pour faciliter la prise de décision et le choix de solutions cyber françaises innovantes, souveraines et alignées sur les objectifs fixés par la directive. Le Président d’Hexatrust, Jean-Noël de Galzain souligne que "plus que jamais, la sécurité numérique de la France doit être une priorité. Elle nous permettra de rester maître de notre destin numérique, de contrôler nos données et nos infrastructures critiques, devenus des maillons essentiels pour le bon fonctionnement du pays et de nos organisations. La NIS2 est un pas crucial dans cette direction. Hexatrust et ses membres sont résolument engagés à soutenir cette démarche aux côtés des utilisateurs de manière durable et responsable".

En pratique, ce guide éclaircit les dispositions des articles 20 et 21 de NIS 2 et répertorie, sous forme de tableau, les solutions et services que proposent les membres d’Hexatrust pour y répondre. Ainsi, ce guide, par son format et sa clarté, facilite significativement l’identification des éditeurs, intégrateurs, ESN et hébergeurs les plus appropriés afin de répondre aux besoins des organisation en matière de cybersécurité et de conformité à NIS2. Chaque entité publique ou privée peut donc saisir facilement la manière dont la directive l’impactera concrètement et identifier les sociétés offrant des solutions permettant d’y répondre aisément.

"Les membres d’Hexatrust souhaitent être des partenaires incontournables du renforcement de la sécurité numérique de la France et de l’Europe" précise Jean-Noël de Galzain "Forts de leur vitalité, leur expertise et leur capacité d’innovation, ils seront mobilisés pour accompagner nos entreprises et nos organisations, en leur offrant des solutions adaptées à leur besoin et en leur permettant de répondre facilement aux nouvelles obligations mises en place par la NIS2".