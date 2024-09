zoom renforce son offre entreprise avec de nouvelles fonctionnalités de sécurité, de résilience et de conformité

septembre 2024 par Marc Jacob

Zoom Video Communications, Inc. annonce une série de nouveaux produits et fonctionnalités à destination des organisations afin de renforcer son offre avancée. Ces nouvelles solutions visent à répondre aux besoins croissants des organisations en matière de conformité, de sécurité, de résilience et de gestion des réseaux.

Les dernières innovations de Zoom aident les entreprises à répondre à des obligations de conformité souvent complexes, à éviter de lourdes amendes, à se protéger des menaces de sécurité et à prévenir l’insatisfaction des utilisateurs grâce à une connectivité fiable :

Zoom Compliance Manager Plus : alimenté par Theta Lake, ZCM est une solution tout-en-un qui propose des services d’archivage, d’e-discovery, de blocage légal et de protection des informations. ZCM Plus intègre de nouvelles fonctionnalités telles que la détection des risques, la protection contre la perte de données et l’analyse avancée des tendances.

Zoom Meeting Survivability : assure un service de réunion Zoom ininterrompu même en cas de perturbation Internet due à une tempête, une catastrophe naturelle ou une panne d’opérateur, avec une perturbation minimale pour les utilisateurs finaux. Cette solution introduit un nouveau niveau de redondance réseau et est basée sur Zoom Node, un hub central qui héberge les charges de travail Zoom sur site. Elle assure la continuité en basculant vers des datacenters où les réunions sont hébergées sur les serveurs locaux.

Zoom Mesh pour Zoom Meetings : permet d’optimiser l’utilisation de la bande passante pour économiser jusqu’à 60 % sur les coûts associés. Déjà disponible pour Zoom Webinars et Zoom Events, cette solution s’étend désormais à Zoom Meetings pour une expérience utilisateur optimale quelles que soient les contraintes de bande passante.

Zoom Customer Managed Key (CMK) Hybrid : renforce la confidentialité en offrant aux clients plus d’options pour gérer les clés de chiffrement qui sont utilisées pour protéger les données hébergées par Zoom. CMK Hybrid permet de contrôler l’ensemble du processus de chiffrement/déchiffrement sur site. Les messages de Zoom Team Chat peuvent par exemple être chiffrés localement par l’application Zoom Workplace.