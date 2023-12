Zoom nommé leader mondial des UCaaS dans le Magic Quadrant 2023 de Gartner

décembre 2023 par Marc Jacob

Zoom a été reconnu pour sa croissance de 90 % depuis la publication du dernier Magic Quadrant, dépassant la plupart des autres entreprises étudiées. Zoom a intégré plus d’utilisateurs UCaaS (avec la téléphonie) au cours de l’année dernière qu’au cours de toutes les années précédentes. Selon Gartner, les opérations de Zoom sont mondiales et bien adaptées aux organisations de toutes tailles, y compris aux grandes multinationales.

Les investissements que Zoom a consacrés au Zoom Contact Center, qui figurent parmi les axes prioritaires de sa feuille de route, lui ont permis d’améliorer ses fonctionnalités et d’en proposer désormais plus de 600 nouvelles (y compris le support sortant, les intégrations CRM et des améliorations omnichannel). Le Zoom Contact Center a ainsi connu une adoption significative depuis un an.

D’après Gartner, Zoom fait partie des fournisseurs de solutions UCaaS qui ont le plus intégré l’intelligence artificielle dans leur offre au cours de l’année écoulée. Cela inclut la composition intelligente de chats et de mails, les résumés et les enregistrements intelligents des réunions, Zoom Revenue Accelerator, la traduction bidirectionnelle et la reconnaissance gestuelle.

Les dernières améliorations de Zoom ont également été mentionnées par Gartner, notamment Zoom Intelligent Director (une fonctionnalité basée sur l’IA qui détecte le cadrage optimal dans les salles avec plusieurs caméras), le support d’Apple CarPlay pour Zoom Meetings, les fonctionnalités de survivabilité et de délégation des appels de Zoom Phone, les dossiers, filtres et signets de Zoom Team Chat et la sortie de Zoom Mail, Zoom Calendar et Zoom Scheduler.