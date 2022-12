Zoom lance Zoom Mesh

décembre 2022 par Marc Jacob

Grâce à Zoom Mesh, les flux multimédias sont transmis depuis le cloud uniquement à des clients parents sélectionnés dynamiquement. Une fois que ces clients parents ont reçu les flux multimédias, ils les transmettent à d’autres clients situés au même endroit, appelés clients enfants. Chaque client parent peut prendre en charge jusqu’à 50 clients enfants, ce qui permet de réduire la consommation de bande passante Internet sur un site. La configuration Mesh est créée environ 10 minutes avant le début d’un événement Zoom ou d’un webinaire Zoom et est ajustée dynamiquement pendant l’événement.

Zoom Mesh fonctionne pour les webinaires et les événements définis par les utilisateurs pour l’ensemble de l’organisation ou seulement certains bureaux utilisant un réseau interne. Zoom Mesh est capable d’améliorer l’utilisation de la bande passante tout en permettant aux participants d’utiliser toutes les fonctionnalités natives de Zoom Events et Zoom Webinars, telles que les questions-réponses, les sondages, le chat, les réactions, les enquêtes, etc. Zoom Mesh peut évoluer vers des dizaines de milliers d’utilisateurs et des centaines de sites au sein de l’organisation, le tout avec un impact minimal sur les performances du client ou sur l’expérience de l’utilisateur, avec une latence du client enfant mesurée en millisecondes.

Les solutions eCDN tierces peuvent entraîner une perte des expériences natives de Zoom Webinars ou Zoom Events et rendre la plupart de leurs fonctionnalités indisponibles. Ces solutions peuvent également être coûteuses à déployer et à gérer car, dans la plupart des cas, elles nécessitent des composants sur site et des clients propriétaires. Zoom Mesh permet de remédier aux limitations des eCDN tiers en fournissant une intégration native avec les clients et le backend Zoom, et permet aux hôtes et aux participants des webinaires de profiter de toutes les fonctionnalités de la solution, et garantit que les spectateurs peuvent s’engager.