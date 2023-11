Yousign veut apporter une solution de souveraineté numérique aux entreprises françaises et européennes

novembre 2023 par Marc Jacob

Yousign propose, aujourd’hui, le produit le plus abouti du marché :

• Expérience utilisateur la plus simple et efficace du marché,

• Vérification d’identité asynchrone assistée par IA (évitant toute interaction difficile avec un agent)

• Fonctionnalité unique de réutilisation de cette identité lors des prochaines signatures par simple FaceID sur son smartphone

• Prix ultra compétitif permettant une vraie démocratisation des usages et service client premium

Dans cette démarche, Yousign participe au programme “Je choisis la French Tech” lancé par le ministre chargé du Numérique, Jean-Noël Barrot, piloté par la Mission French Tech. Une volonté affichée de créer une dynamique de collaboration entre start-up/scale-up et acteurs publics pour promouvoir les solutions Made in France. Yousign vise ainsi à devenir le partenaire stratégique souverain de l’Etat pour la sécurisation de ses contrats et transactions.