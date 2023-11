Workday est nommé pour la huitième année consécutive parmi les leaders du Magic Quadrant™ Gartner® 2023 des solutions Cloud HCM pour les entreprises de plus de 1 000 collaborateurs

novembre 2023 par Patrick LEBRETON

Pour s’adapter aux nouveaux besoins des entreprises et aux attentes de leurs collaborateurs, les organisations ont besoin d’un système HCM qui leur permet de prendre de meilleures décisions RH et Opérations plus rapidement. Près de 5 000 entreprises dans le monde entier, dont BP, PwC, Puma, Southwest Airlines, TaylorMade, ou encore Discovery, tirent parti de Workday Human Capital Management (HCM) pour gérer leurs effectifs, développer leurs compétences, et proposer une expérience collaborateur personnalisée.

"Workday se distingue par ses fonctionnalités essentielles (recrutement, paie, formation, optimisation des talents, gestion des effectifs) rassemblées au sein d’un seul et même système Cloud unifié, qui favorise la croissance et l’accompagnement des collaborateurs dans le monde," déclare David Somers, group general manager, office of the chief human resource officer product, Workday. "Désormais, grâce à l’IA de Workday et à notre écosystème florissant de partenaires, nous facilitons les processus métiers et aidons nos clients à proposer une expérience collaborateur plus engageante et connectée."

Grâce à Workday HCM, les entreprises sont en mesure de :

Créer une expérience collaborateur connectée basée sur l’IA et le Machine Learning

Intégrés au cœur de la plateforme Workday, l’IA et le Machine Learning permettent aux entreprises de mettre rapidement à disposition des solutions de pointe dans toutes les applications. Avec l’IA de Workday, les clients peuvent proposer du contenu personnalisé ainsi que des perspectives de développement aux collaborateurs (formation, compétences, événements) dans le cadre d’une expérience unifiée et connectée, afin de soutenir leur engagement et la productivité, tout en favorisant la croissance de leur organisation.

Par exemple, Workday permet aux responsables d’accéder aux informations pertinentes de leurs équipes (congés, dates importantes, ressenti) lorsqu’ils en ont le plus besoin. Manager Insights Hub, un nouvel outil de la suite Workday HCM, tire parti de l’IA pour proposer automatiquement des informations et faire des recommandations aux managers de manière opportune – sans interrompre leurs activités – et ainsi générer des opportunités d’évolution professionnelle pour leurs équipes.

Les modèles IA de Workday s’appuient sur plus de 625 milliards de transactions traitées chaque année par le système, créant ainsi le jeu de données RH et Finance le plus riche et le plus précis au monde. Les entreprises bénéficient ainsi des bases nécessaires leur permettant de générer des résultats fiables et d’engager des conversations pertinentes entre les managers et les collaborateurs au sujet de leurs carrières.

Développer l’agilité du capital humain et créer plus rapidement de la valeur

Pour s’adapter à l’évolution de leurs besoins et celui des collaborateurs, les organisations doivent savoir comment attirer, embaucher et fidéliser les meilleurs talents, tout en s’assurant de la maîtrise des stratégies et de leurs budgets. Grâce au processus de rapprochement automatisé disponible dans Workday Adaptive Planning, les utilisateurs peuvent comparer en temps réel les écarts entre les coûts de recrutement planifiés et ceux réellement encourus. Les organisations bénéficient aussi d’une visibilité sur les ajustements à apporter et des informations nécessaires pour agir immédiatement.

Aussi, si les transformations Cloud peuvent être particulièrement complexes, elles le sont tout particulièrement pour les entreprises ayant des besoins spécifiques en lien avec leur industrie, et devant tenir compte d’une hausse de leurs activités et de leurs effectifs. En réponse, Workday accompagne des entreprises dans tous les secteurs (banque, santé, enseignement supérieur, assurance, industrie, retail), en leur permettant de tirer parti des solutions Workday et de leurs partenaires, pour accélérer leur transformation digitale et générer plus vite de la valeur.

Réimaginer l’expérience globale de gestion de la paie

Afin d’aider les entreprises à s’adapter aux nouveaux besoins opérationnels ainsi qu’en matière de paie, Workday renforce sa stratégie en développant des intégrations plus approfondies avec des partenaires stratégiques, et en proposant de nouvelles offres natives de gestion de la paie. Les entreprises utilisant Workday Payroll for Australia bénéficient d’un meilleur contrôle ainsi que d’une meilleure flexibilité et de meilleures informations pour s’adapter aux changements en matière de rémunération, d’avantages sociaux et de règles de conformité, tout en proposant une expérience fluide à leurs collaborateurs.

En tirant parti de son socle de données unifié, Workday libère le potentiel de la valeur d’une solution de paie combinée à Workday HCM, et aide les entreprises à mettre en place une stratégie plus adaptée via l’exploitation de ces données.