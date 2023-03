Warnung vor russischem Bedrohungsakteur Gamaredon: Wie man sich vor der Cyber-Bedrohung schützen kann

Februar 2023 von Doron Davidson, VP Global Services, Logpoint

Die ukrainischen Behörden haben eine Warnung herausgegeben, dass Russland am Jahrestag der Invasion groß angelegte Cyberangriffe durchführen könnte. Logpoint hat Nachforschungen über die Hacktivistengruppe Gamaredon angestellt, die laut dem ukrainischen CERT aktiv neue Angriffe plant und ihren Schwerpunkt von der Zerstörung auf Spionage und Informationsdiebstahl verlagert.

Die russischen Cyberangriffe auf die Ukraine haben sich im letzten Jahr fast verdreifacht. Der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine hat eine Warnung herausgegeben, dass Russland im Rahmen seiner erneuten Aggression einen groß angelegten Cyberangriff durchführen könnte.

Das ukrainische CERT hat Reports veröffentlicht, wonach der russische Bedrohungsakteur Gamaredon, auch bekannt als UAC-0010, Primitive Bear, BlueAlpha, ACTINIUM und Trident Ursa, seine Angriffsbemühungen aktiv erneuert. Berichten zufolge operiert die Gruppe von Sewastopol von der Krim aus und folgt den Anweisungen des FSB-Zentrums für Informationssicherheit in Moskau.

„Gamaredon hat seit seiner Gründung im Juni 2013, wenige Monate vor der gewaltsamen Annexion der Halbinsel Krim durch Russland, mehrere Cyberangriffe gegen die Ukraine durchgeführt. Wir haben in letzter Zeit eine deutliche Zunahme ihrer Aktivitäten festgestellt, und die Gruppe bleibt die aktivste, aufdringlichste und am weitesten verbreitete APT“, sagt Doron Davidson, VP Global Services bei Logpoint. „Wir beobachten die Situation genau, um mit Bedrohungsdaten und Abwehrtechniken auf dem Laufenden zu bleiben und so das Risiko von Gamaredon mindern zu können.“

Nach Angaben des ukrainischen State Service of Special Communication and Information Protection konzentriert sich Gamaredon mehr auf den Diebstahl und die Spionage von Informationen als auf deren Zerstörung und verwendet zunehmend die Spionagesoftware GammaLoad und GammaSteal. Bei diesen Malware-Varianten handelt es sich um maßgeschneiderte Informationsdiebstahl-Implantate, die Dateien mit bestimmten Erweiterungen exfiltrieren, Benutzeranmeldedaten stehlen und Screenshots vom Computer des Opfers anfertigen können.

Die Untersuchung von Logpoint zu GammaLoad und GammaSteal zeigt, dass die Malware-Varianten über Spear-Phishing-E-Mails von kompromittierten Regierungsmitarbeitern verbreitet werden und bösartige HTML-Dateien, Office-Dokumente und Phishing-Webseiten auf die Zielgeräte gelangen. Die Malware ist so konzipiert, dass sie alle Windows-, Linux- und Android-Betriebssysteme angreift.

„Es ist immer wichtig, einen Angriff zu erkennen, bevor er sich in den Systemen festsetzt“, sagt Doron Davidson. „Bei Gamaredon und anderen fortgeschrittenen, hartnäckigen Bedrohungen reicht es nicht aus, sich an bewährte Verfahren zu halten. Sie müssen in der Lage sein, Bedrohungen auf der Grundlage bekannter Indikatoren für eine Kompromittierung effizient zu erkennen, indem Sie eine aktive Überwachung und Pläne zur Reaktion auf Vorfälle einsetzen.“