WATTDESIGN

septembre 2024 par Marc Jacob

Contact : Sylvie Boudoux

Année de création : 2010

Activités : Vente de logiciels et services pour la conception et la gestion opérationnelle des data centers à l’aide de jumeaux numériques (fonctions DCIM et simulations CFD/électriques)

Type de services ou produits : Logiciels / formation / support technique

Description du produit ou service phare pour 2024/2025 :

Reality Data Center Digital Twins de Cadence (version 2024) intègre de nombreuses fonctionnalités pour réduire la consommation énergétique des data centers et estimer leur empreinte carbone. Elle offre des insights pour une gestion opérationnelle facilitée et optimisée.

Adresse du site Internet : www.wattdesign.fr

Services proposés sur ce site : vitrine des logiciels commercialisés

Observations, commentaires sur la stratégie de développement de l’entreprise : Les jumeaux numériques de data center sont en plein essor pour aider les exploitants à prendre des décisions pour optimiser leurs infrastructures grâce à l’ingénierie embarquée dans la technologie. Leur capacité de prédiction est indispensable dans un monde en pleine transformation avec des enjeux environnementaux capitaux autour de l’utilisation des ressources.