WALLIX lance la plateforme SaaS, WALLIX One

décembre 2023 par Marc Jacob

WALLIX lance sa plateforme SaaS, WALLIX One, qui embarque les services indispensables à la protection des activités numériques des entreprises. Grâce à WALLIX One, les employés, les prestataires externes, les administrateurs IT, les telé-mainteneurs d’automates, les machines et robots …accèdent aux infrastructures IT ou OT, aux équipements, aux applications et aux données uniquement après vérification de leur identité et des droits qui leur sont accordés. En externalisant avec WALLIX One la gestion de leur logiciel de sécurisation des identités et des accès, les responsables de sécurité informatique conservent le contrôle des accès aux ressources critiques de l’entreprise, réduisent les risques liés aux vols et usurpations d’identités et restent concentrer sur la mise en œuvre de leur politique de sécurité.

Les avantages du SaaS et de la richesse fonctionnelle d’un leader mondial du PAM

Avec l’augmentation du coût des matières premières et de la pénurie des talents en cybersécurité, les décisionnaires d’entreprise sont à la recherche de solutions efficaces et efficientes, aisément déployables, avec un retour sur investissement rapide. WALLIX One permet d’être à l’état de l’art en sécurisation des identités et des accès (des mises à jour automatiques, la possibilité de bénéficier des innovations WALIX, des dernières fonctionnalités et des correctifs de sécurité). C’est la facilité d’évolution d’un projet en fonction de ses besoins et usages (la flexibilité d’ajouter des ressources ou utilisateurs, une souscription annuelle avec des prix et une facturation simplifiées, la disponibilité de services à l’échelle mondiale, la consommation de plusieurs services complémentaires de la gamme logicielle WALLIX) ; c’est la rapidité de déploiement sans surcharge des équipes IT, et sans investir dans le maintien d’une infrastructure.

WALLIX One est la plateforme de cybersécurité qui rend rapidement et facilement opérationnelle une architecture Zéro-Trust, assurant une conformité avec les réglementations en vigueur pour les entreprises de toutes tailles.

Les services disponibles dans WALLIX One sont :

WALLIX One-IDaaS : favorise la mobilité des équipes et le télétravail, les collaborateurs d’une organisation se connectent à leurs applications métiers de n’importe quel lieu. Plus besoin de retenir tous les mots de passe, un seul suffit pour retrouver son environnement métier au travers d’une console web (SSO - Single-Sign On). Les équipes IT peuvent rester focus sur leur activité sans être surchargées par les demandes de tickets des employés qui perdent leur mot de passe. Les responsables de sécurité savent que les personnes qui accèdent aux applications sont bien celles qu’elles prétendent être (MFA - Multi Factor Authentication).

WALLIX One-RA (Remote Access) : s’adresse aux organisations - tout secteur confondu et notamment l’industrie - qui souhaitent faciliter l’accès numérique des prestaires externes à leur infrastructure informatique ou à leur parc d’équipements industriels. Grâce à ce service de gestion des accès distants, les équipes métiers peuvent créer instantanément des accès pour leurs prestataires externes, leur permettant de se connecter à l’infrastructure de l’organisation pendant une période déterminée. Une fois les tâches achevées, ces accès externes sont automatiquement révoqués. Tout au long du processus, les actions réalisées font l’objet d’un contrôle continu, assurant une visibilité totale et une sécurité de bout en bout.

L’ensemble des fonctionnalités du PAM de WALLIX est également disponible en SaaS :

WALLIX One-PAM : pour réduire les risques liés aux comptes à privilèges, il est essentiel de garantir l’identité de l’utilisateur (qu’il s’agisse d’une personne ou d’une machine) bénéficiant de privilèges étendus. Cela passe également par une gestion sécurisée des mots de passe et la traçabilité des activités effectuées sur l’ensemble des sessions. En surveillant et restreignant les comptes à privilèges selon le principe du moindre privilège, et en fournissant un accès temporaire (Just-In-Time) aux utilisateurs appropriés, la solution PAM contribue à réduire les risques d’utilisation malveillante ou non autorisée de ces comptes, renforçant ainsi la protection des données contre les menaces internes et externes. La fonction d’audit approfondi facilite l’analyse des incidents, offre une vision globale et maitrisée de l’activité réseau et renforce la défense contre les menaces avancées.

WALLIX One-PAM se distingue par son modèle unique sur le marché de tarification pour les entreprises qui ont besoin de faire évoluer rapidement leur projet tout en contrôlant leur coût. Le modèle de tarification basé sur un abonnement annuel donne la flexibilité attendue (Pay-As-You-Grow) pour toutes les entreprises qui ont besoin d’optimiser leurs ressources budgétaires dans un contexte économique et géopolitique complexe.

Avec WALLIX One-PAM les entreprises ont accès à la solution PAM (Privileged Access Management) leader du marché. Cette technologie est considérée comme indispensable par les plus grands analystes - Gartner, KuppingerCole - pour reprendre le contrôle des accès et ainsi prévenir des cyberattaques.