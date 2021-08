Vigil@nce - Vigil@nce - Node.js auth0/nextjs-auth0: Cross Site Scripting via Callback Handler, analyzed on 28/06/2021

Vigil@nce - An attacker can trigger a Cross Site Scripting via Callback Handler of Node.js auth0/nextjs-auth0, in order to run JavaScript code in the context of the web site.