Vigil@nce - Vigil@nce - Linux kernel: NULL pointer dereference via bond_ipsec_add_sa(), analyzed on 01/02/2022

February 2022 by Vigil@nce

Vigil@nce - An attacker can force a NULL pointer to be dereferenced on the Linux kernel, via bond_ipsec_add_sa(), in order to trigger a denial of service.