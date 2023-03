Vertiv lance une application de réalité augmentée : Vertiv™ XR

février 2023 par Marc Jacob

Vertiv annonce le lancement de Vertiv™ XR App. Cet outil unique en son genre dans le secteur permet aux opérateurs de datacenters, responsables informatiques et partenaires channel de visualiser les produits Vertiv à l’endroit qu’ils occuperaient dans n’importe quel site. Les décideurs disposent ainsi d’un outil virtuel pratique pour planifier leur espace, et apporter du support après l’installation. Ils pourront ainsi mieux comprendre comment leur infrastructure répondra à leurs besoins en matière de capacité de calcul, et aura un impact sur l’empreinte physique. L’application est disponible sur l’App Store d’Apple et sur Google Play Store.

L’introduction de l’appli Vertiv XR représente la toute dernière avancée dans le cadre de l’initiative de numérisation à grande échelle de Vertiv. L’entreprise continue en effet de se focaliser sur son expérience client, et d’étoffer les ressources mises à la disposition de ses clients et partenaires channel. Développé en interne, Vertiv XR est le premier outil de ce type à appliquer dans le domaine des datacenters les technologies commerciales utilisées pour les projets de rénovation d’intérieur. L’appli a été nommée « Meilleur produit ou service de transformation numérique d’entreprise » dans le cadre des prix Technology Product Awards, de 2022 décernés par le site Computing. Elle a également reçu une note de cinq étoiles de la part d’IT Channel, qui la qualifie de « meilleure application de réalité augmentée testée en 2022 ».

L’appli Vertiv XR aide les utilisateurs à choisir les modèles et l’emplacement de produits. Elle s’appuie sur la réalité augmentée pour offrir une vision réaliste et immersive de l’équipement à l’emplacement de leur choix – qu’il s’agisse d’un datacenter, de bureaux, d’un espace d’accueil ou d’un salon. Les utilisateurs peuvent ainsi visualiser et explorer une variété de solutions, quand et où ils le souhaitent. En outre, après l’achat et l’installation, ils peuvent également aller plus loin en consultant des solutions complémentaires et en faisant part de leur expérience avec Vertiv sur les réseaux sociaux.

L’entreprise concentre ses efforts de digitalisation à grande échelle sur le développement et la mise à jour de ses actifs numériques, afin de mieux servir ses clients et partenaires, conformément à leurs exigences. Le but ultime est d’optimiser les interactions en ligne avec ses utilisateurs, de les aider à trouver ce dont ils ont besoin lors de leur visite sur Vertiv.fr ou avec l’appli Vertiv XR, et de faire en sorte que Vertiv et ses partenaires puissent nouer des échanges plus pertinents et productifs avec leurs propres clients et partenaires.