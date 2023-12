Veeam ajoute des fonctionnalités de BaaS à sa solution Veeam Backup for Microsoft 365

décembre 2023 par Marc Jacob

Veeam® Software annonce l’extension de ses relations avec Microsoft. Veeam permet à présent aux clients de Microsoft de protéger plus facilement leurs applications Microsoft 365 avec sa solution Cirrus by Veeam grâce à la simplicité et à la flexibilité du modèle de sauvegarde en tant que service BaaS (Backup-as-a-Service) pour l’environnement Microsoft 365. Combinant la puissance et la fiabilité de la solution Veeam Backup for Microsoft 365 leader sur le marché et l’expérience acquise en protégeant près de 18 millions d’utilisateurs de Microsoft 365, ces nouvelles fonctionnalités BaaS incluront la prise en charge de la solution Microsoft 365 Backup Storage pour permettre aux clients de Microsoft d’accéder aux moyens de protection des données et de récupération en cas d’attaque par ransomware les plus populaires de l’industrie.