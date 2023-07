Veeam® Software annonce l’intégration de Veeam Backup for Microsoft 365 à Microsoft 365 Backup

juillet 2023 par Marc Jacob

Veeam® Software annonce l’intégration de Veeam Backup for Microsoft 365 à Microsoft 365 Backup, récemment lancé par Microsoft, via leurs API de sauvegardes afin d’offrir aux clients et aux partenaires de nouvelles capacités en matière de sauvegarde, de reprise d’activité après sinistre, de protection contre les ransomwares et de continuité d’activité. Veeam a l’intention d’exploiter cette intégration pour proposer de nouvelles innovations et expériences aux clients Microsoft qui ont besoin des meilleures solutions en matière de protection des données et de lutte contre les ransomwares afin d’assurer la continuité d’activité.