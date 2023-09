VMware, Inc. : 94 % des dirigeants français considèrent les compétences en FinOps comme essentielles à la course à l’innovation

septembre 2023 par Coleman Parkes pour le compte de VMware

VMware, Inc. dévoile les résultats de sa dernière étude sur les compétences numériques recherchées par les entreprises dans un contexte d’incertitude économique affectant les capacités d’innovation et de productivité des entreprises. Ainsi, la majorité des entreprises françaises recherche principalement des talents spécialisés dans le Cloud, et des profils alliant expertise financière et technique. En effet, 75 % d’entre elles cherchent à recruter des professionnels dotés de compétences en FinOps pour accroître le ROI du Cloud. Malheureusement, il semble qu’elles aient du mal à embaucher de tels profils.

Selon une nouvelle enquête menée par VMware auprès de hauts dirigeants d’entreprises au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas, 94 % des répondants français considèrent comme essentiel de trouver des talents combinant des aptitudes en optimisation des coûts et des connaissances techniques pour pouvoir soutenir l’innovation et créer de la valeur grâce au Cloud. Cette tendance a une influence sur le recrutement d’experts en Cloud Computing, le délai de rentabilisation devenant un impératif économique. Ainsi, la grande majorité (88 %) des répondants s’accordent désormais à dire que les équipes informatiques doivent recruter des professionnels dont l’expertise en la matière va au-delà des domaines traditionnels tels que le DevOps, et possédant des compétences en FinOps — comptabilité, analytique ou économie. Les objectifs : mieux quantifier la pertinence du Cloud, et réduire son délai de rentabilisation à travers l’ensemble de l’organisation.

Cependant, malgré leurs bonnes intentions, les entreprises françaises sont encore loin du compte en matière de recrutement. L’enquête de VMware montre que 63 % d’entre elles ne parviennent pas à recruter les profils nécessaires pour contrôler leurs coûts et accélérer leurs processus d’innovation. En outre, 63 % des répondants affirment que leurs difficultés à convaincre leurs responsables de la pertinence du Cloud limite leur capacité d’innovation.

Ces défis sont d’autant plus importants qu’une analyse des offres d’emplois dans ce domaine et menée sur 6 marchés européens révèle un intérêt grandissant pour les compétences FinOps de la part des candidats. Au Royaume-Uni, en France et aux Pays-Bas, les recherches en ligne portant sur ces compétences ont augmenté de 665 %, 296 % et 1 200 % respectivement au cours des trois dernières années. Les organisations proposant des produits aux utilisateurs finaux – industrie manufacturière, services financiers et commerce de détail – doivent donc capitaliser sur cet intérêt. Actuellement, plus de la moitié des offres d’emplois actuellement disponibles font des connaissances en FinOps un atout essentiel.

Plus que jamais, la pression économique contraint les entreprises à créer davantage de valeur financière et opérationnelle grâce au Cloud, et ce dans les meilleurs délais – leurs investissements étant en voie de dépasser les 142 milliards de dollars en Europe cette année (selon IDC)*.

« Le Cloud a aujourd’hui un rôle essentiel dans la façon dont la plupart des organisations proposent de précieux services numériques à leurs clients et employés, et optimisent leurs entités », déclare Hervé Renault, VP Cloud pour VMware en EMEA. « Cependant, leurs priorités évoluent, et l’efficacité et la rentabilité sont désormais des critères clés pour les cadres dirigeants en 2023. Si les coûts initiaux sont désormais compris, les entreprises veulent aujourd’hui savoir où et quand elles verront leurs investissements porter leurs fruits. Alors que la rapidité et la portée des changements étaient des considérations majeures lors de la dernière décennie, au cours des dix prochaines années, l’accent sera mis sur le contrôle de l’aspect économique, de l’efficience et de la durabilité du Cloud. La rentabilité deviendra le principal critère dans le cadre du choix d’un partenaire fournisseur de services Cloud à partir de cette année. Dans ce contexte, recruter de nouveaux talents avec des aptitudes en analytique, en comptabilité, en économie ou en gestion des performances est essentiel pour aider les départements IT à faire progresser le Cloud parmi les priorités de leur conseil d’administration, à en démontrer la pertinence, et à accélérer la création de valeur et le retour sur investissement. »

Yves Pellemans, CTO Axians France, commente : « Nous sommes conscients de la forte pénurie de compétences dans le domaine. Cependant, et comme le montrent ces résultats, les acteurs du secteur doivent pouvoir créer de la valeur à partir de leurs services Cloud. Chez nous, chaque spécialiste doit posséder des compétences en matière d’expérience client, afin d’accompagner nos clients dans cette démarche de gouvernance économique, car le cloud est aussi un actif financier que l’on doit gérer comme tel. »

Pour 75 % des dirigeants français interrogés dans le cadre de l’enquête de VMware, la capacité d’optimiser au maximum les investissements réalisés dans le cloud figure au sommet de la liste des aptitudes recherchées en matière de Cloud Computing. Ils sont 63 % à rechercher des profils ayant la capacité de développer et de mettre en œuvre des stratégies pour optimiser les dépenses cloud.

À propos de VMware

VMware, leader des services multi-Cloud pour les applications de toutes sortes, soutient l’innovation numérique en permettant aux entreprises de contrôler leurs environnements. En tant qu’accélérateur d’innovation, l’éditeur propose des solutions fournissant aux organisations la flexibilité et le choix nécessaires pour bâtir leur avenir. Basé à Palo Alto, en Californie, VMware est déterminé à créer un avenir meilleur en suivant son agenda pour 2030. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur vmware.com/company.

* International Data Corporation (IDC), Worldwide Software and Public Cloud Services Spending Guide, January 2023

VMware est une marque déposée ou une marque commerciale de VMware, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d’autres juridictions. Cet article peut contenir des hyperliens vers des sites Web non affiliés à VMware, créés et gérés par des parties tierces qui sont les uniques responsables du contenu de ces sites.

Méthodologie

L’enquête réalisée par Coleman Parkes pour le compte de VMware a été menée auprès de 100 dirigeants d’entreprises du Royaume-Uni, de France, d’Allemagne, d’Espagne, d’Italie et des Pays-Bas. Ces grandes organisations appartiennent aux secteurs suivants : vente au détail, fabrication, services professionnels, services financiers et soins de santé. L’enquête a été menée entre le 3 et le 7 juillet 2023.

En outre, VMware a mené des recherches secondaires pour rassembler des offres d’emploi en direct sur les principaux sites d’emploi des pays interrogés. Ces listes ont ensuite été soumises à une analyse quantitative et qualitative afin de déterminer les tendances, les modèles et les thèmes récurrents en matière d’embauche.