Trellix lance le CISO Council avec les meilleurs experts en cybersécurité

juillet 2023 par Marc Jacob

Le CISO Council de Trellix se base sur le partage d’informations. Il rassemble des experts influents au niveau mondial afin d’éclairer l’industrie sur les défis et les solutions nécessaires au changement. Les membres participeront aux événements organisés par Trellix dans le monde entier et produiront également du contenu de façon régulière. Les membres inauguraux du CISO Council sont les suivants :

Ala Asali, Responsable de la sécurité, Arab National Bank, Arabie Saoudite

Ayed (Ed) Sleiman, Chef de projets spéciaux/ancien RSSI, KAUST, Emirats arabe unis

Ariel Picans, RSSI, Banco Delta, Panama

Everett Bates, Responsable de la sécurité de l’information, EverView, États-Unis

Harold Rivas, Directeur de la sécurité de l’information, Trellix

Jim Jenkins, VP, Sécurité de l’information et ISO, Vantage West Credit Union, États-Unis

Jose Vicente Vidal, Chef des opérations de sécurité globale, BBVA, Espagne

Rob Labbé, PDG et RSSI en résidence, ISAC Mines et Métaux, Canada

Shamoun Siddiqui, Responsable de la sécurité de l’information, Neiman Marcus Group, États-Unis

« Les RSSI sont confrontés à de nouveaux défis résultant de l’évolution rapide du paysage des menaces, des avancées de l’IA et d’autres technologies perturbatrices, ainsi que des changements réglementaires », a déclaré Harold Rivas, RSSI chez Trellix. « En tant qu’acteur de premier plan dans le domaine de la cybersécurité, nous devons collaborer activement avec nos pairs pour identifier les moyens les plus efficaces permettant de relever ces défis. La collaboration est l’un des outils les plus puissants dont nous disposons aujourd’hui. »

Selon l’étude 2023 Mind of the CISO de Trellix, les principaux défis auxquels les RSSI sont confrontés sont le trop grand nombre de sources d’information, l’évolution du paysage réglementaire, une surface d’attaque croissante et le manque de talents qualifiés au sein de leurs équipes. L’IA est le dernier changement auquel ils doivent faire face. Les cybercriminels utilisent l’IA pour perfectionner leurs tactiques, tandis que les équipes chargées des opérations de sécurité bénéficient de l’automatisation et des enseignements qui en découlent. Pour garantir une égalité de traitement entre les bons et les mauvais acteurs, Trellix soutient l’utilisation efficace par les RSSI de leurs outils actuels en plus de façonner les solutions futures.

Cette recherche conduite par Trellix met en évidence la nécessité d’accroître l’engagement et le soutien octroyés RSSI, et cette nouvelle initiative permet de créer des ressources et des voies supplémentaires pour soutenir la collaboration entre les RSSI et les principales parties prenantes au sein de leurs organisations. Trellix organisera des sommets virtuels, des ateliers et des webinaires tout au long de la seconde moitié de 2023 et au-delà, tout en continuant à ajouter des membres au CISO Council.