Tessi lance Tardigrade

décembre 2023 par Marc Jacob

Tessi lance Tardigrade, la nouvelle solution d’iBPMS (Intelligent Business Process Management Systems). Le Groupe s’est appuyé sur sa digital factory Innovation&trust pour développer une IA propriétaire à usages multiples, dédiée notamment à l’optimisation des processus métiers.

Cette solution est développée depuis plus de deux ans au sein d’Innovation&trust, la digital factory de Tessi. Elle intègre les grands modèles de langage les plus avancés dont GPT-3 (OpenAI) et Llama 2 (Meta) pour offrir une solution innovante, efficace dans l’optimisation des processus métier, tout en garantissant la souveraineté des données.

Tardigrade vise à identifier des opportunités d’automatisation et d’optimisation des processus métier, à cartographier des parcours clients et concevoir l’expérience adaptée ou encore à définir des modèles descriptifs et prédictifs.

Pensée et développée en France, la solution d’iBPMS de Tessi, à la fois no et low code, permet ainsi de créer sans aucune compétence technique des parcours de production de gestion de back ou front office, industriel et dans une vision de citizen developer. Ainsi, tout collaborateur peut, en une requête, automatiser ou accélérer certaines tâches fastidieuses : saisie d’informations dans des bases de données, rédaction de fiches produits entreprises, etc. L’ensemble du dispositif représente 10 millions d’euros d’investissement pour le groupe grenoblois.

Une solution souveraine d’optimisation des données

La souveraineté des données, au cœur des activités de Tessi, est prise en compte dans la conception de Tardigrade. En utilisant les technologies LLM pour l’élaboration de sa solution, tout en relevant le défi de la souveraineté, Tardigrade assure une gestion des données sécurisée et conforme aux réglementations les plus strictes, notamment le RGPD.

Grâce à la solution d’iBPMS de Tessi, les entreprises peuvent ainsi bénéficier d’une solution de gestion de processus métier déployée on-premise ou sur un cloud privé. Tardigrade respecte l’autonomie, la confidentialité et l’intégrité des données des organisations. Cette solution se veut un modèle d’innovation technologique français, marquant l’engagement de Tessi à promouvoir la souveraineté numérique et le contrôle des données par les entreprises.

La solution d’iBPMS de Tessi est testée par différents clients depuis plusieurs mois. Sa mise sur le marché à destination des entreprises ou administrations publiques est prévue pour avril 2024.