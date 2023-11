Teradata AI Unlimited est disponible sur AWS

novembre 2023 par Marc Jacob

Teradata annonce que Teradata AI Unlimited est disponible en prévisualisation privée sur Amazon Web Services (AWS) via la marketplace d’AWS. Teradata AI Unlimited est le moteur d’intelligence artificielle et de machine learning (IA/ML) serverless de Teradata, conçu pour permettre aux data scientists, aux ingénieurs data et aux développeurs d’explorer et découvrir des cas d’usage innovants à la demande en exploitant les données à l’échelle.

Teradata AI Unlimited sur AWS allie les capacités de ClearScape Analytics, avec un environnement qui maximise l’exploration et la découverte. Grâce à sa puissance de calcul serverless et à son analyse de données intégrée, Teradata AI Unlimited est un moteur complet doté de capacités IA et ML qui permettent aux entreprises de mettre au jour de nouveaux cas d’usage créateurs de valeur, tout en étant intégré de manière native et sécurisée à AWS.

Teradata AI Unlimited sur AWS propose aux data scientists, aux ingénieurs data et aux développeurs des outils robustes conçus pour mener à bien leurs projets d’IA. En plus du traitement des données en parallèle et de la possibilité de concevoir et d’exécuter des modèles à une échelle considérable, les capacités bring-your-own-model (BYOM) d’AI Unlimited sont pensées pour permettre aux utilisateurs d’opérationnaliser n’importe quel modèle entrainé sur Amazon SageMaker et Bedrock (LLM) ou sur tout autre service d’IA/ML au sein de Teradata AI Unlimited. Il est possible d’accéder aux données au sein d’AWS via des formats de fichiers ouverts, tels que Parquet, CVS ou JSON, depuis Jupyter Notebook, Microsoft Visual Studio Code ou Microsoft Excel. Teradata AI Unlimited permettra bientôt d’accéder à n’importe quel data lake qui prend en charge les formats de tables ouverts, à l’image d’Apache Iceberg ou Delta Lake. Les utilisateurs pourront ainsi opérer une transition fluide d’un prototype vers l’environnement de production VantageCloud à tout moment afin de l’opérationnaliser à l’échelle.

Grâce aux intégrations entre le moteur complet de Teradata, qui inclut des capacités d’IA serverless, et ClearScape Analytics, et VantageCloud et AWS, les utilisateurs peuvent mettre en place et déployer des capacités analytiques renforcées en quelques minutes en faisant simplement l’acquisition de Teradata AI Unlimited, en profitant d’une expérience en libre-service à la demande sur la marketplace d’AWS. Les informations sont accessibles directement là où elles sont conservées sur AWS, ce qui élimine les transferts de données coûteux et une gestion chronophage de l’infrastructure. Les ressources de calcul peuvent être augmentées ou réduites de manière illimitée, quelle que soit l’échelle. De plus, grâce à un modèle de consommation qui se fonde uniquement sur le temps passé à explorer et à découvrir de nouveaux cas d’usage, Teradata AI Unlimited est conçu pour minimiser les dépenses et limiter les risques liés à une utilisation trop coûteuse ou à un provisionnement chronophage – ce qui permet de libérer du temps pour se consacrer à la création et à l’innovation.

Disponibilité

Teradata AI Unlimited est disponible dès aujourd’hui en prévisualisation privée sur la marketplace d’AWS pour certains clients.