Tenable dévoile comment les entreprises prévoient d’investir dans le métavers

décembre 2022 par Tenable

Tenable®, Inc. dévoile les résultats de son étude Managing risk in the metaverse sur les usages que les entreprises prévoient de faire pour tirer parti du metaverse et dans quels secteurs vont mettre ça à profit.

L’étude de Tenable a révélé que les entreprises interrogées sont conscientes du vaste potentiel que le métavers représente sur le plan professionnel et commercial : 23 % d’entre elles y ont déjà investi dans les 6 derniers mois et 68 % prévoient d’y investir au cours des six à 36 prochains mois. 9 entreprises sur 10 considèrent donc cette technologie comme un outil sur lequel axer leur développement, tandis que 6 % n’ont pas encore déterminé de stratégie et que seuls 3 % ont décidé de ne pas y investir.



Le nouvel espace qu’offre le métavers est perçu comme une opportunité d’interaction et de collaboration par les entreprises. Les professionnels de la cybersécurité, les ingénieurs informatiques et les responsables DevOps interrogés ont exprimé leur intérêt pour les opportunités commerciales qu’offre cet environnement, avec pour principaux secteurs d’intérêt des domaines tels que l’engagement des clients (44 %), l’amélioration de l’apprentissage et de la formation (41 %) et la collaboration sur le lieu de travail (41 %). Viennent ensuite à égalité la possibilité d’intégrer de nouvelles sources de revenus et d’offrir des services améliorés (37 %), puis le divertissement (29 %) et l’immobilier numérique (28 %). Seuls 2 % des professionnels estiment que le métavers ne présente pas d’opportunités commerciales.



Principaux domaines d’opportunités liés au métavers



Méthodologie

Tenable a réalisé une étude menée par Opinion Matters du 25 octobre au 8 novembre 2022 auprès de 1 500 professionnels occupant des postes dans les domaines de la cybersécurité, du DevOps et de l’ingénierie informatique. Les participants provenaient d’organisations comptant 26 employés ou plus en Australie, au Royaume-Uni et aux États-Unis. La marge d’erreur est de +/- 4,38 % avec un niveau de confiance de 95 %.