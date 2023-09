TeamViewer et Ivanti proposent une plateforme unifiée pour gérer terminaux et périphériques IT

septembre 2023 par Marc Jacob

TeamViewer annonce un partenariat avec Ivanti, société technologique qui améliore et sécurise l’Everywhere Work. Cette collaboration s’appuie sur Ivanti Neurons for MDM, le logiciel de gestion des périphériques mobiles d’Ivanti qui vient enrichir l’offre de surveillance et de gestion à distance (RMM) de TeamViewer. Ce rapprochement permet de fournir aux entreprises une vue d’ensemble de leur parc d’ordinateurs et de périphériques mobiles grâce à des fonctions de sécurité, de conformité et d’administration à grande échelle.

Grâce à ce partenariat, les utilisateurs de TeamViewer Remote et de TeamViewer Tensor peuvent gérer leur parc hétérogène de postes clients à partir d’une plateforme unifiée. Les professionnels de l’IT profitent ainsi des avantages suivants :

• Gestion des appareils à 360 degrés — intégration (onboarding), gestion et surveillance holistiques à grande échelle des terminaux mobiles fonctionnant sous iOS ou Android. Un contrôle rendu possible grâce au déploiement à distance de profils d’entreprises avec indication des droits d’accès désignés à des applications prédéfinies. Avantages : simplification de la gestion de l’ensemble du parc, configuration simplifiée des appareils, identification et résolution des problèmes informatiques avant qu’ils n’entraînent des temps d’arrêt.

• Sécurité accrue — déploiement à distance de règles et de correctifs dans un parc mondial de périphériques avec mise en œuvre de mesures de sécurité par authentification (code PIN, biométrie ou 2FA). Avantages : sauvegarde ou effacement haute fiabilité des données et verrouillage des appareils à distance pour une maîtrise totale des périphériques, indépendamment de leur emplacement.

• Conformité renforcée — atténuation des écueils juridiques grâce au suivi et à l’enregistrement de la localisation et de l’utilisation des appareils en vue d’assurer une totale adaptabilité.

« Ce partenariat marque une avancée significative dans la simplification des tâches complexes que représentent la gestion et la sécurisation des terminaux à distance. Une fois intégrés à notre offre actuelle RMM, les outils de gestion des périphériques mobiles d’Ivanti permettront aux équipes IT de contrôler et de surveiller efficacement leurs flottes mobiles, avec à la clé une amélioration de la productivité et une réduction des défis opérationnels », déclare Frank Ziarno, Vice-Président de TeamViewer en charge de la gestion des produits.

« Nous nous réjouissons de faire équipe avec TeamViewer pour aider les équipes IT à gérer un plus large éventail de périphériques et de systèmes d’exploitation », précise Michelle Hodges, Senior Vice President, Global Channels and Alliances, Ivanti. « En combinant les capacités éprouvées de TeamViewer dans les domaines de la surveillance et de la gestion à distance et notre outil primé de gestion des périphériques mobiles, nous sommes en mesure de proposer une expérience hors pair aux entreprises à la recherche d’une solution de surveillance panoramique de leurs actifs informatiques. »

La solution Ivanti Neurons for MDM vient compléter l’offre de surveillance et gestion à distance (RMM) de TeamViewer, qui s’est imposée auprès de nombreuses entreprises comme une solution de premier plan pour gérer une multitude de terminaux, tous systèmes d’exploitation et fabricants confondus. Avec la prise en charge des périphériques fonctionnant sous iOS et Android, TeamViewer RMM couvre désormais la totalité des équipements, des produits informatiques classiques aux smartphones et aux tablettes en passant par les produits électroniques nomades (wearables) et les appareils connectés en périphérie de réseau (edge devices) pour offrir une vision réellement holistique du paysage informatique. La nouvelle solution MDM est accessible à tous les clients de TeamViewer en trois versions : Essential, Advanced et Enterprise.