TEHTRIS dévoile Cyberia eGuardian

septembre 2023 par Marc Jacob

Directement intégré à la TEHTRIS XDR Platform, ce véritable assistant virtuel effectue une veille à 360°, 24/24 - 7/7, sur les événements de sécurité des terminaux et exécute sur ceux-ci un prétraitement intégral, en priorisant, regroupant et mettant en évidence les incidents de sécurité.

Combinant Machine Learning, Deep Learning & analyse comportementale pour répondre en continu aux cyberattaques, notamment celles indétectables par l’homme, Cyberia e-Guardian est une innovation majeure intégrée à la XDR qui permet de gagner du temps et d’augmenter l’efficacité des équipes d’analystes SOC.

TEHTRIS au front de la guerre des intelligences artificielles

Les experts en cybersécurité doivent aujourd’hui faire face à de multiples défis : nombre record d’attaques, manque de personnel qualifié, cyber-fatigue des analystes SOC, sophistication accrue des activités… Cet environnement continuellement menaçant nécessite une utilisation de l’IA en cyberdéfense pour répondre à des attaques par IA.

C’est dans ce contexte que TEHTRIS a développé sa propre technologie d’intelligence artificielle multi-modulaire, Cyberia, pour proposer une capacité de réponse autonome et immédiate aux cybermenaces. L’IA défensive identifie tout comportement anormal, même si l’activité déviante est « subtile », c’est-à-dire difficile à détecter, et arrête les attaques. Contrairement, à une approche par cas d’usage cyber ou de mise en œuvre de solution de filtrage des alertes, Cyberia eGuardian analyse et qualifie sans compromis 100% des alertes sans mettre de côté des alertes créant des zones d’ombre pour la détection et compréhension de la menace. Le SIEM TEHTRIS, outil de gestion des informations et des événements de sécurité permet de collecter des données massives afin d’alimenter les réponses de sécurité et d’affiner les analyses comportementales de l’utilisateur (UEBA).

Cyberia eGuardian est l’un des 5 projets soutenus par le gouvernement français et BPI France pour "automatiser la cybersécurité" dans le cadre du programme d’investissement #France2030.