TD SYNNEX Maverick introduit Zoom auprès de ses revendeurs européens

décembre 2022 par Marc Jacob

Maverick a pour objectif de permettre à ses partenaires de répondre à l’évolution rapide du marché des solutions permettant une collaboration virtuelle intelligente et des modèles de travail hybrides. En plus de son offre Zoom, Maverick aidera ses partenaires à développer des solutions complètes intelligentes et axées sur l’avenir, avec un portefeuille complet de produits et logiciels compatibles Zoom provenant de nombreuses marques de l’industrie. Les partenaires peuvent également accéder aux accréditations techniques requises via Maverick afin de permettre le déploiement des solutions Zoom.

Les partenaires peuvent désormais accéder à l’ensemble du portefeuille Zoom, y compris la plateforme de communications unifiées Zoom One, une évolution de l’expérience Zoom, qui combine le tchat d’équipe, le téléphone, les réunions, le tableau blanc et d’autres solutions pour une expérience de collaboration dynamique. Outre Zoom One, les partenaires Maverick peuvent intégrer Zoom Rooms, Zoom Phone, Zoom Events, Zoom IQ, Zoom Contact Center, Zoom Webinars et Zoom Whiteboard dans les solutions qu’ils commercialisent.

Le Zoom Contact Center, récemment lancé, est une solution omnicanal optimisée pour la vidéo qui permet de répondre aux questions des clients finaux et de résoudre les problèmes plus rapidement, améliorant ainsi l’expérience client globale et l’efficacité opérationnelle.

Cette nouvelle offre fonctionne en tandem avec le portefeuille de technologies de collaboration et de communication de Maverick, provenant de fabricants leaders mondiaux pour créer des espaces de réunion modernes avec une vidéo et un son impeccables.

Les offres de Zoom sont désormais disponibles pour les partenaires au Danemark, en Finlande, en Norvège, en Suède, en France, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, au Portugal, en Pologne, en République tchèque et au Royaume-Uni.