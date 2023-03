Systancia lance cyberelements.io

mars 2023 par Marc Jacob

cyberlements.io, la plateforme Zero Trust de gestion des accès à privilèges (Privileged Access Management – PAM), est une plateforme européenne, permettant l’accès sécurisé des collaborateurs, des utilisateurs à privilèges et des prestataires, aux applications métier et aux environnements critiques de l’organisation.

La sécurisation des accès impacte directement la performance de l’organisation : quand les collaborateurs accèdent immédiatement à leurs applications en toute confiance, l’efficacité opérationnelle de l’organisation s’en trouve améliorée.

Cela ne devrait pas prendre plus de quelques minutes à une organisation de mettre en place un accès sécurisé à ses systèmes informatiques (IT) ou industriels (OT) pour ses collaborateurs ou ses prestataires. Par l’expérience unifiée qu’elle propose, la plateforme apporte un accès sécurisé aux télétravailleurs (ZTNA) et aux utilisateurs à pouvoirs (PAM), qu’ils appartiennent à l’organisation ou à un prestataire de son écosystème. C’est la promesse remplie par cyberelements.io.

Les organisations ont tendance à déployer nombre d’outils de cybersécurité, complexes à paramétrer et à intégrer les uns aux autres, laissant des trous dans la protection du système d’information. Les solutions de détection et de réponse sont nécessaires, mais elles doivent être accompagnées en amont par une approche Zero Trust, la meilleure réponse préventive contre la menace de cybersécurité.

Selon les grands analystes du secteur, la gestion des identités et des accès (IAM) et la gestion des accès à privilèges (PAM), devraient être fournies ensemble au sein d’une plateforme unique, pour assurer aux RSSI et aux DSI que les politiques de sécurité Zero Trust soient définies et appliquées de manière effective et comme attendu.

“Le risque cyber est devenu le premier risque métier. Nous devions améliorer notre position de cybersécurité et notre fournisseur d’assurance cyber nous poussait à nous équiper. La solution cyberelements a été mise en œuvre en deux heures ! » commente un RSSI d’un fournisseur industriel.

Avec cyberlelements.io, la sécurité des accès est désormais accessible à toute organisation. Si la plupart des grandes organisations sont équipées de solutions de protection, il était beaucoup plus difficile pour nombre d’organisations d’adresser la sécurité des accès de manière globale et complète : l’accès distant, l’accès à privilèges, la gestion des identités et la gestion des accès.

Désormais, avec cyberelements.io, toute organisation peut mettre en place un accès sécurisé pour l’ensemble de ses effectifs en quelques minutes, afin qu’ils accèdent à leurs systèmes informatiques (IT) ou industriels (OT) en quelques secondes, tout en appliquant le paradigme du Zero Trust, en considérant l’identité et le contexte comme le nouveau périmètre de sécurité.