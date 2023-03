Sysdig annonce la création de la Fondation Wireshark

mars 2023 par Marc Jacob

Sysdig annonce la création de la Fondation Wireshark pour aider au développement des logiciels open source. Wireshark est le principal analyseur de protocoles de trafic au monde, avec plus de 2.000 contributeurs et plus de 60 millions de téléchargements au cours des cinq dernières années. En janvier 2022, Wireshark rejoint Sysdig afin d’étendre le projet Open Source pour la sécurité du Cloud.

La Fondation, organisation à but non lucratif, accueillera la SharkFest, conférence des développeurs et des utilisateurs de Wireshark, ainsi que le code source et les actifs de Wireshark. Elle aura un modèle de gouvernance ouvert qui encourage la participation et la contribution technique. La Fondation fournit un cadre pour l’intendance et la durabilité à long terme des projets qu’elle gère.

A la tête de la Fondation : Sheri Najafi en tant que directrice exécutive et membre du conseil d’administration, et à ses côtés au conseil d’administration : Loris Degioanni, fondateur et CTO de Sysdig, Janice Spampinato, défenseur de la communauté à la Fondation Wireshark, Hansang Bae, Public Sector Chief Technologist at Zscaler et Gerald Combs, créateur de Wireshark.