Summa Equity acquiert une participation majoritaire dans Logpoint

mars 2023 par Marc Jacob

En investissant dans Logpoint, Summa s’attaque à un défi mondial majeur, car on estime que les incidents de cybersécurité coûteront 7,6 milliards d’euros par an à l’économie mondiale en 2023, selon Cybersecurity Ventures. L’investissement répond directement à l’ODD n°9 de l’ONU en soutenant une infrastructure résiliente, et à l’ODD n°16 en soutenant des institutions efficaces, responsables et transparentes et l’accès public à l’information.

Fondée au Danemark et présente sur 11 sites en Europe, aux États-Unis et en Asie, Logpoint est un des seuls fournisseurs européens de technologies de sécurité SIEM, UEBA, SOAR et SAP. Logpoint sécurise la transformation numérique et aide les organisations de toutes tailles à lutter contre les menaces de cybersécurité, à exploiter des infrastructures informatiques fiables et à fournir le moteur numérique essentiel aux entreprises pour se conformer aux réglementations importantes telles que GDPR et NIS2.

Le Summa Equity Fund III, doté de 2,3 milliards d’euros, se concentre sur des investissements thématiques dans l’efficacité des ressources, l’évolution démographique et la transformation axée sur la technologie. Le fonds est soutenu par près de 70 investisseurs institutionnels divers.

Logpoint collecte les informations de sécurité de l’ensemble de l’infrastructure numérique. Les informations sont analysées en temps réel en employant des technologies d’analyse de big data, d’apprentissage automatique avancé et d’automatisation. La plateforme, disponible en tant que solution SaaS et On-Premise, offre une vue d’ensemble de la situation, identifie les menaces de cybersécurité et fournit aux équipes de cybersécurité les outils nécessaires pour réagir immédiatement.

Après l’investissement de Summa, Yttrium (anciennement Digital+ Partners) restera un actionnaire minoritaire important de Logpoint.

L’investissement de Summa dans Logpoint est soumis à l’approbation réglementaire finale, attendue au deuxième trimestre 2023.