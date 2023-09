Starburst étend sa plateforme analytique data lake pour prendre en charge toutes les étapes de la migration vers le cloud

septembre 2023 par Patrick LEBRETON

Starburst accueille une prise en charge du stockage Dell, une connectivité on-prem depuis Starburst Galaxy et l’intégration avec Unity Catalog de Databricks, pour aider les entreprises à concilier migration vers le cloud et exigences de conformité.

Starburst, la plateforme analytique du data lake, annonce de nouvelles fonctionnalités pour son offre SaaS Starburst Galaxy et Starburst Enterprise, visant à accompagner les organisations clientes à chaque étape de leur migration vers le cloud, aussi bien pour celles qui démarrent une migration, que pour celles qui ont une approche cloud centric déjà établie.

Les solutions Starburst sont développées pour s’adapter aux besoins évolutifs des clients et pour répondre à leurs contraintes de conformité et de sécurité. Cela comprend les attentes de secteurs hautement réglementés, tels que la santé et la finance, au sein desquels les entreprises doivent maintenir certaines données on-premises pour respecter les réglementations relatives à la localité des données et à la protection des données sensibles. Starburst a intégré les ajouts suivants à sa plateforme analytique :

Une prise en charge du stockage Dell S3 pour ECS, ObjectScale et Ceph dans Starburst Enterprise : Starburst prend en charge le stockage on-premises qui permet aux équipes d’exécuter leurs workloads de business intelligence, d’analytique et de data science. Cela offre aux organisations qui débutent leur migration vers le cloud la possibilité d’accéder aux données réparties dans l’entreprise, à l’aide de la plateforme analytique de Starburst.

Une connectivité on-premises depuis Starburst Galaxy : pour les entreprises qui adoptent une approche de cloud hybride, Starburst a ajouté une connectivité on-premises qui étend Starburst Galaxy au-delà des sources de données cloud uniquement et permet aux entreprises clientes en cours de migration vers le cloud de continuer à accéder à leurs données on-premises.

L’intégration de Unity Catalog à Starburst Galaxy : pour les organisations qui ont déjà adopté une approche cloud centric, Starburst Galaxy s’intègre à Databricks Unity Catalog pour fournir un métastore supplémentaire aux côtés d’AWS Glue, Hive HMS et Galaxy Metastore. Cela permet aux clients d’accéder à des sources de données et des formats de tables modernes et de les fusionner, sans migration ni reconfiguration.

"Il ne fait aucun doute que le centre de gravité des données réside dans le cloud, mais les données qui existent en dehors de celui-ci et on-premises représentent également une valeur considérable", a déclaré Alison Huselid, vice-présidente senior chargée des produits chez Starburst. "Notre nouvelle connectivité on-premises signifie que les utilisateurs de Galaxy peuvent désormais se connecter à leurs sources de données on-premises et exploiter ces données tout en continuant leur processus de migration vers le cloud. Cette connectivité se différencie fortement des autres produits sur le marché qui exigent que toutes les données soient hébergées dans un cloud centralisé afin d’en tirer de la valeur."

Lors du salon Big Data & AI Paris les 25 et 26 septembre, Dell et Red Hat présenteront leurs solutions combinées à Starburst au travers d’ateliers. BPCE, Crédit Mutuel Arkéa et Orange Côte d’Ivoire, clients de Starburst, partageront les enseignements pratiques sur leur parcours pour relever les défis d’architectures hybrides et multi-cloud avec Starburst, ce qui leur a permis d’optimiser et d’accélérer l’accès et la gestion de leurs données.