Sophos lance Managed Detection & Response (MDR)

décembre 2022 par Marc Jacob

Sophos annonce la disponibilité générale de Sophos Managed Detection & Response (MDR), doté de nouvelles capacités, inédites sur le marché, en matière de détection des menaces et de réponse. Sophos est ainsi le premier éditeur d’une solution de sécurisation des postes de travail à intégrer dans son offre MDR une télémétrie indépendante des fournisseurs, issue de technologies tierces et apportant une visibilité et un niveau de détection sans précédent dans divers environnements d’exploitation. La société lance également Sophos Marketplace ainsi que Sophos Breach Protection Warranty, sa garantie d’un montant allant jusqu’à 1 million de dollars en cas de faille de sécurité.

Sophos propose un service MDR, à la fois dans sa propre offre de produits et en conjonction avec les solutions de sécurité existantes des utilisateurs. À l’appui de ce service, la société lance Sophos Marketplace, un écosystème ouvert regroupant plus de 75 intégrations technologiques, notamment avec Amazon Web Services (AWS), Check Point, CrowdStrike, Darktrace, Fortinet, Google, Microsoft, Okta, Palo Alto Networks, Rapid7 ainsi que de nombreuses autres plateformes. Une visibilité étendue sur ces intégrations et les divers environnements d’exploitation permet aux experts de Sophos MDR de mieux détecter et contrer les attaques avec rapidité et fiabilité, quelle que soit la solution de sécurité en place chez le client.

Aux côtés de Sophos MDR, Sophos Marketplace propose des intégrations tierces pour l’offre Sophos de services, produits et technologies. Les données télémétriques sont automatiquement consolidées, corrélées et classées par priorité, suivant les indications de Sophos Adaptive Cybersecurity Ecosystem (ACE) et Sophos X-Ops.

Garantie de protection étendue

Sophos accompagne les clients de son service MDR avec sa nouvelle garantie Sophos Breach Protection Warranty qui indemnise jusqu’à hauteur de 1 million de dollars les dépenses de réponse des entreprises protégées par Sophos MDR Complete, l’offre MDR la plus récente et complète de Sophos. Assurée exclusivement par Sophos, cette garantie couvre les postes de travail – Windows et Mac – et les serveurs. Elle se distingue de formules concurrentes par l’absence de tiers garant et de limitation de durée pour les clients actifs. La garantie Sophos Breach Protection Warranty est automatiquement incluse avec tous les achats et renouvellements d’abonnements annuels à Sophos MDR Complete via le réseau mondial de partenaires de Sophos.

– Disponibilité

Plus de 13 000 entreprises font d’ores et déjà confiance au service Sophos MDR existant de chasse aux menaces, de détection et de réponse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, entièrement managé par une équipe d’experts. La nouvelle offre dotée de capacités d’intégration tierces est disponible dès à présent. Le service peut être personnalisé avec différentes options de réponse aux menaces, offrant aux clients le choix entre une réponse complète aux incidents exécutée par l’équipe opérationnelle Sophos MDR, l’apport d’une assistance collaborative pour les menaces confirmées ou bien la réception de notifications d’alerte détaillées pour une gestion par leur propre groupe en charge des opérations de sécurité.