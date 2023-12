Solutions de câblage dans les centres de données : Pourquoi le cuivre reste demande malgré les avantages de la fibre optique

décembre 2023 par Rosenberger OSI

• Large bande passante et vitesse accrue : la fibre optique offre des performances nettement supérieures.

• Espace réduit : les câbles fibre optique sont plus fins, occupant moins d’espace que les câbles en cuivre. De plus, ils permettent de regrouper plusieurs fibres dans un câble de même diamètre.

• Durabilité : la fibre optique a une durée de vie plus longue.

• Moindre dégradation du signal : elle garantit une meilleure qualité de transmission.

• Coût avantageux : sur de longues distances, la fibre optique est généralement moins coûteuse que le cuivre.

Pourtant, malgré ces avantages considérables (et bien d’autres), le câblage en cuivre reste fortement sollicité au sein des centres de données. Pourquoi ?

Les câbles fibre optique, grâce à leur capacité de transmission rapide et à leur largeur de bande généreuse, prédominent dans les centres de données, en particulier pour les applications du réseau principal. Cependant, les câbles en cuivre demeurent largement utilisés dans de nombreuses applications, telles que l’accès Wi-Fi, le câblage horizontal, la technologie Power over Ethernet (PoE), et bien d’autres. De plus, le câblage en cuivre a fait ses preuves au fil des décennies, assurant une transmission fiable des données grâce à une technologie éprouvée.

Pour toutes ces raisons et afin de répondre aux besoins actuels, Rosenberger OSI, fort de 30 ans d’expérience dans les solutions de câblage structuré et en tant que leader des solutions basées sur la fibre optique, s’engage à maintenir une coexistence harmonieuse entre les solutions à fibre optique et celles en cuivre dans le secteur des centres de données.

Systèmes de câblage cuivre

Rosenberger OSI propose une solution basée sur des câbles préconnectorisés en usine, idéale pour une installation Plug & Play : rapide, simple, fiable, et ne nécessitant pas de personnel spécialisé.

PreCONNECT® COPPER - Trunks cuivre préconnectorisés en usine

Les trunks PreCONNECT® COPPER de Rosenberger OSI sont des trunks de câbles de données en cuivre préconnectorisés en usine, conçus pour des installations Plug & Play et sont utilisés dans les câblages d’infrastructure et les locaux techniques des data centers. Ce système se compose de breakouts cuivre 6x4 paires préconnectorisés en usine, dont les legs sont protégés par un film plastique. Les câbles intérieurs sont de catégorie 7 S/FTP AWG 23 et 26, FRNC-LS0H, équipés de connecteurs RJ45 femelle ou de prises mâles blindées de catégorie 6A. Le système comprend également des cordons de brassage adaptés et des accessoires utiles, ainsi qu’une baie de brassage.

Parmi les avantages notables :

• Flexibilité : les legs sont configurables avec des longueurs spécifiques aux applications, et les câbles AWG26 peuvent être connectés aussi bien aux connecteurs RJ45 femelle qu’aux prises mâles.

• Installation rapide et sûre : grâce au système Plug & Play préconnectorisé en usine.

• Qualité optimale : assurée avec un excellent rapport qualité/prix grâce à la préconnectorisation en usine.

• Compatibilité : les systèmes de câblage PreCONNECT® sont conçus pour s’harmoniser parfaitement avec d’autres composants modulaires.

Caractéristiques des différents composants du système

Tout comme les trunks et trunks multijumpers PreCONNECT® en fibre optique, les trunks et trunks multijumpers PreCONNECT® COPPER sont assemblés et prêts pour une installation « Plug-and-Play » rapide et sûre dans les data centers. La préconnectorisation des trunks réduit le temps d’installation et élimine le besoin de personnel qualifié avec des outils et appareils de mesure pour l’installation.

Dans les installations traditionnelles de câblage cuivre, les installateurs travaillent pendant de longues périodes à l’intérieur de zones sensibles du data center pour terminer les câbles avec des connecteurs RJ45 femelle ou des prises mâles. Les legs préconnectorisés avec leurs connecteurs sont bien protégés des deux côtés, soit par des tubes d’installation résistants à la traction, à l’écrasement et étanches à la poussière, soit par des chaussettes de tirage résistantes à la traction et étanches à la poussière. Sur demande, des legs plus longs avec connecteurs RJ45 femelle peuvent être fournis.

Les trunks PreCONNECT® COPPER sont rigoureusement testés en usine et sont fournis avec des rapports de mesure. Il vous suffit de poser les câbles dans votre plancher technique, de retirer les tubes d’installation et d’insérer les connecteurs RJ45 femelle dans les panneaux ou les prises mâles dans les connecteurs femelle. En raison de leur câblage multibrin et du film plastique fin qui maintient le toron, les câbles sont très flexibles, ce qui permet des rayons de courbure réduits, simplifiant ainsi l’installation. De plus, ils ont un diamètre extérieur plus petit, une puissance calorifique réduite et un poids moindre par rapport à des câbles similaires.

Aujourd’hui en France, PreCONNECT® COPPER de Rosenberger OSI est toujours une solution d’actualité pour les besoins de câblage cuivre dans les data centers.