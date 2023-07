Soldes et réservations d’été : se protéger contre la recrudescence des attaques de phishing

juillet 2023 par Fabrice de Vésian, Sales Manager France chez Yubico

« Dans le climat économique actuel, les consommateurs sont plus soucieux de leur budget que jamais, et recherchent activement des bonnes affaires. Cependant, cette chasse aux économies donne potentiellement aux cybercriminels une occasion supplémentaire de déployer des attaques par phishing. Les acheteurs qui ne se sont pas protégés par un système d’authentification multifacteur (MFA) adéquat, tel qu’une clé matérielle sécurisée, s’exposent à des cyberattaques. Celles-ci peuvent prendre la forme de SMS trompeurs déguisés en notifications de livraison de colis ou de liens malveillants demandant au client de donner suite à une commande.

Les cybercriminels se nourrissent également du sentiment d’urgence et de peur pour manipuler leurs victimes, et les inciter à prendre des mesures immédiates. C’est pourquoi les consommateurs doivent rester prudents face aux emails faisant état de stocks limités, de demandes de paiement urgentes ou de menaces de suspension de compte. Vérifier ces requêtes en contactant directement les canaux officiels d’une entreprise est un excellent moyen de contrecarrer ces menaces.

Face à la multiplication des violations de données, l’adoption d’un deuxième facteur d’authentification n’est pas seulement conseillée, elle est indispensable. L’activation de l’authentification à deux facteurs (2FA) permet de renforcer la sécurité des comptes car elle exige une deuxième forme de vérification avant d’accorder l’accès à un compte. Il peut s’agir d’un élément biométrique ou d’un code PIN, ce qui complique la tâche des hackers souhaitant obtenir un accès non autorisé.

Parallèlement à ces méthodes, les utilisateurs doivent être conscients des dernières pratiques et tendances en matière de phishing et s’en tenir informés. Aujourd’hui, alors que des technologies éprouvées dans la résolution de problèmes de sécurité informatique sont disponibles, la sensibilisation des consommateurs sur la protection en ligne est en effet essentielle. Les recherches montrent qu’environ 90 % de toutes les atteintes à la sécurité impliquent une fuite de mot de passe ou une autre méthode d’authentification faible. Cependant, la compréhension de base des différentes solutions d’authentification et d’autres pratiques simples à suivre pour réduire 90 % des compromissions, n’a pas encore atteint le grand public. Dans ce sens, la sensibilisation aux signes d’alerte et à une meilleure cyber-hygiène favorise une culture de la prise de conscience qui, à terme, peut aider à lutter contre les tentatives de phishing.

Alors que les soldes d’été sont source de ferveur et d’offres alléchantes, les consommateurs doivent donner la priorité à leur sécurité en ligne, notamment contre les attaques de phishing, qui constituent une menace importante pendant cette période. En restant vigilants, en suivant les recommandations et en adoptant des mesures de sécurité proactives, ils peuvent minimiser les risques et profiter d’une expérience d’e-shopping plus sûre ».