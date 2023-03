Signaturit/Universign : Opter pour la signature électronique pour se prémunir des « Arnaques au Président »

mars 2023 par Pierre Feligioni, PDG de Signaturit

Cette escroquerie consiste à usurper l’identité du dirigeant de l’entreprise afin de convaincre un salarié d’effectuer un ou plusieurs virements. Si ces techniques perdurent et fonctionnent, c’est généralement parce que les documents et autres messages électroniques utilisés en tant que leurre reprennent parfaitement les couleurs des entreprises ciblées.

« Depuis l’instauration du travail hybride facilitant la contractualisation à distance, la question de la protection des entreprises et des individus contre les risques d’usurpation d’identité et de fraude documentaire sont bien réels. Qu’il s’agisse d’escroquerie au fournisseur, au faux président ou autres usurpations d’identité telles que banques, avocats ou commissaires au compte, la lutte contre la fraude documentaire demeure un enjeu important. Les organisations doivent rester vigilantes et opérer des contrôles d’authentification et de vérification d’identité plus solides en cas d’opération à distance.

La signature électronique, par sa capacité à garantir l’identité du signataire et l’intégrité du document signé, répond aux exigences croissantes de cybersécurité des entreprises et participe à la protection contre ces pratiques illégales. L’authentification du signataire par SMS lors de la signature électronique d’un contrat limite les risques d’usurpation d’identité.

Au-delà de la signature électronique, les services de confiance plus largement, ont eux aussi deux autres rôles à jouer. Tout d’abord, il faut impérativement que les solutions permettent d’apposer un cachet électronique sur les documents officiels d’une entreprise (factures, rapports financiers, documents de propriété intellectuelle…). Cela consolide leur valeur juridique et prévient tout risque de contestation sur l’intégrité ou l’origine d’un document. Dédié aux personnes morales, il s’agit d’une version numérique du tampon d’entreprise qui scelle les documents en son nom. Grâce à lui, aucun doute n’est possible sur son origine et donc sa valeur. Enfin, il faut pouvoir valider la signature, c’est-à-dire ouvrir chacun des documents afin de les inspecter pour s’assurer qu’il n’y a pas de signature manquante ou de défaut de certificat.

Les solutions Signaturit/Universign sont certifiées par l’ANSSI et disposent d’une vérification automatique de la signature, renforçant ainsi la sécurité pour tous. C’est-à-dire qu’en cas de doute, la signature peut être vérifiée en un simple clic sans avoir à ouvrir le document. Si celle-ci est bien rattachée à un Prestataires de Services de Confiance certifié par l’ANSSI, elle est alors approuvée et déclarée comme valable. Grâce à cette vérification automatisée, le processus de signature est alors optimisé et renforcé puisqu’en cas d’anomalie, une alerte est émise.

En adoptant les solutions proposées par les Prestataires de Services de Confiance, une entreprise s’assure donc de la fiabilité des documents et limite les tentatives d’escroquerie à son encontre. »