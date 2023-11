SentinelOne® et Pax8 renforcent leur collaboration pour sécuriser les PME

Depuis plus de quatre ans, SentinelOne et Pax8, principale marketplace de solutions technologiques premium, s’associent pour fournir aux petites et moyennes entreprises (PME) des solutions de cybersécurité de nouvelle génération leur permettant de protéger, de bout en bout, leurs infrastructures et leurs actifs les plus critiques. Ils viennent d’annoncer un développement significatif de leur collaboration qui leur permettra de sécuriser, plus rapidement, les endpoints, l’identité et le cloud de plus d’entreprises sur un marché en forte croissance.

Des avantages significatifs pour les petites entreprises

SentinelOne et Pax8 disposent d’un modèle bien établi et éprouvé pour soutenir les PME. La plateforme Singularity™ de SentinelOne est facile à déployer sur plusieurs sites. Grâce à ses capacités d’IA il n’est plus nécessaire de recourir à une détection et une traque manuelles des menaces. Ces facteurs permettent à un partenaire comme Pax8 de créer des services pour accompagner, plus efficacement, toujours plus d’entreprises.

Sécuriser plus de clients, plus rapidement

Aux termes de cet accord pluriannuel, Pax8 s’engage à accélérer l’adoption des solutions SentinelOne par sa base de partenaires en expansion et à étendre ses offres de services au-delà de la sécurité des endpoints dans des domaines tels que le cloud, l’identité et d’autres modules connexes. SentinelOne exploitera la puissante plateforme de e-commerce électronique de Pax8 pour accélérer l’adoption de ses solutions par les PME. Une nouvelle option d’achat en un clic, permettra aux entreprises de se connecter plus rapidement et plus facilement que jamais à Pax8, et ainsi d’adapter leur stratégie de cybersécurité.