SentinelOne DataSet obtient le statut Container Competency d’AWS

mars 2023 par Marc Jacob

Cette reconnaissance distingue SentinelOne en tant que membre du réseau de partenaires AWS (APN). Elle confirme sa forte expertise ainsi que les compétences avérées de ses solutions pour répondre aux besoins de clients qui cherchent à construire, exécuter et gérer leurs applications de technologies de conteneurs AWS.

DataSet s’intègre de manière transparente aux services AWS tels que Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS), Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) et AWS Fargate. La solution collecte en continu les métriques, les événements et les logs de l’ensemble du dispositif technologique, signale les anomalies et détermine leurs causes, afin que les équipes DevOps, SRE et d’ingénierie puissent détecter et résoudre les problèmes de performance le plus rapidement possible.