Semperis : Réussir sa migration AD en 15 étapes

décembre 2023 par Semperis

Les projets de migration Active Directory (AD) peuvent se révéler difficiles et complexes. Ces projets impliquent la migration d’utilisateurs, de groupes, d’ordinateurs et d’applications d’un domaine ou d’une forêt AD à un(e) autre. Une planification et une exécution rigoureuses peuvent aider votre équipe à gérer efficacement son projet de migration AD, en limitant les interruptions pour les utilisateurs finaux tout en optimisant les ressources IT.

Phases indispensables à une migration AD réussie et difficultés rencontrées

Voici les principales phases à respecter (au minimum) pour réussir sa migration AD :

• Planification et préparation

• Conception du domaine

• Migration des utilisateurs, des groupes et des objets (ordinateurs)

• Migration des profils d’utilisateurs

• Test et validation

• Migration des ressources

• Communication

• Sauvegarde et récupération des données

• Suivi des performances

• Gestion des changements

• Documentation

Chacune de ces phases doit être soigneusement prise en compte et exécutée. Les projets de migration AD soulèvent, par ailleurs, un certain nombre de défis :

• Problèmes de compatibilité des applications

• Risques pour la sécurité

• Migration des ressources

• Interruptions

• Perturbations pour l’utilisateur

• Perte de données potentielle

Réussir sa migration AD en 15 étapes

Vous trouverez ci-dessous quelques éléments essentiels à prendre en compte pour planifier un projet de migration AD à l’échelle de l’entreprise.

1. Élaborer un plan de migration détaillé

Cet aspect est le plus important pour garantir une migration AD efficace. Avant de vous lancer dans la migration, vous avez besoin d’un plan robuste qui tient compte de tous les facteurs susceptibles d’affecter votre projet. Pour bien formuler votre plan :

• Identifiez toutes les ressources qui seront affectées par la migration.

• Déterminez l’ordre dans lequel vous allez migrer ces ressources.

• Créez un calendrier de migration.

• Veillez à ce que tous les composants matériels et logiciels indispensables soient disponibles.

• Recherchez les vulnérabilités AD existantes et corrigez-les en amont afin que la dette technique accumulée au fil des ans ne soit pas répercutée dans votre nouvel environnement (cet aspect est tout particulièrement important dans le cadre des fusions/acquisitions).

2. Soigner la conception du domaine

Pour réussir votre projet de migration AD, vous devez étudier attentivement la conception du domaine de destination. Cette structure du domaine doit être fondée sur les besoins et exigences de votre organisation. La conception du domaine doit prendre en compte plusieurs facteurs, notamment :

• Évolutivité

• Performances

• Sécurité

• Charge administrative

3. Se concentrer sur la sécurité d’AD

La sécurité doit demeurer une priorité absolue lors de la migration d’un environnement AD.

• Commencez par évaluer l’état de votre environnement actuel de manière à repérer les éventuelles failles de sécurité (mots de passe faibles ou systèmes non sécurisés, par exemple).

• Concevez votre environnement de destination en adoptant les bonnes pratiques de sécurité. AD n’est pas sécurisé par défaut, comparativement à ces lignes directrices modernes. Les bonnes pratiques consistent notamment à mettre en œuvre des stratégies de mots de passe sécurisés et à configurer des pares-feux et des systèmes de détection d’intrusions.

• Comme indiqué à l’étape 1, pensez à corriger les failles que vous aurez identifiées avant d’effectuer la migration vers l’environnement de destination, cela afin de garantir une transition en toute sécurité.

4. Créer un environnement de test

Pour atténuer les risques au cours de la migration, créez un environnement de test qui soit une copie exacte de votre environnement AD de production. Cet environnement vous permettra de tester le processus de migration et d’identifier d’éventuels problèmes ou vulnérabilités avant d’introduire toute modification dans votre environnement de production.

5. Migrer les utilisateurs et les groupes

Pour être efficace, une migration AD doit entraîner le moins de perturbations possible pour l’ensemble des utilisateurs et des groupes. Ce processus ne se résume pas à une simple opération de type « lift and shift ». Vous devez en réalité conserver tous les privilèges et droits d’accès au cours du processus de migration.

Dans cette étape, vous devez ajouter les identifiants de sécurité (SID) initialement attribués aux utilisateurs et aux groupes de la forêt source dans l’attribut sIDHistory du nouvel objet déplacé vers la forêt AD de destination. L’ajout de ces identifiants permettra au nouvel utilisateur ou au nouveau groupe de disposer des SID de l’objet d’origine et donc d’accéder aux ressources d’origine contenues dans la forêt source. Une autre méthode consiste à ajouter aux ressources d’origine les nouvelles entrées de contrôle d’accès (ACE) des nouveaux utilisateurs et groupes.

6. Migrer les profils d’utilisateurs et les comptes informatiques

Les profils d’utilisateurs contiennent des paramètres personnalisés, des configurations et des données propres à chaque utilisateur. Les comptes informatiques renferment des informations sur la configuration de l’ordinateur et sur les paramètres réseau.

Voici quelques conseils pour migrer efficacement les profils d’utilisateurs et les comptes informatiques :

• Avant la migration, dressez un inventaire rigoureux et élaborez un plan exhaustif pour corriger tous les problèmes de compatibilité éventuels.

• Au cours de la migration, veillez à migrer tous les ordinateurs avec les configurations correctes et les bons paramètres réseau (DNS, par exemple) pour être sûr qu’ils fonctionneront correctement dans l’environnement de destination. Pensez également à préserver l’expérience utilisateur au cours du processus de migration.

• Après la migration, vérifiez que l’ensemble des données utilisateur, des paramètres et des configurations ont été correctement migrés.

7. Examiner les protocoles d’authentification et les algorithmes de chiffrement

Les protocoles d’authentification servent à vérifier les identifiants utilisateur et à accorder l’accès aux ressources. Les algorithmes de chiffrement assurent la sécurité des données en transit et au repos.

Tous les protocoles d’authentification et tous les algorithmes de chiffrement de l’environnement de destination doivent être compatibles avec l’infrastructure existante. Tout conflit peut entraîner des échecs d’authentification, des pertes/corruptions de données ou des accès non autorisés et empêcher les utilisateurs d’accéder facilement aux ressources.

8. Activer la synchronisation des mots de passe

La synchronisation des mots de passe permet aux utilisateurs d’accéder aux ressources de l’environnement de destination à l’aide de leurs identifiants existants, sans avoir à réinitialiser leurs mots de passe. Cette synchronisation peut être vitale pour les organisations qui emploient du personnel en télétravail, car les connexions à distance peuvent exiger la saisie de mots de passe pour établir des connexions au VPN.

Assurez-vous que la synchronisation des mots de passe est activée et correctement configurée entre les deux environnements. Pensez également à tester tous les scénarios de connectivité à distance avant la migration et vérifiez que l’opération s’exécute correctement après la migration.

9. Migrer les ressources

Les imprimantes, les partages de fichiers, les applications et d’autres ressources IT dépendent d’AD. Au cours du processus de migration, vous devez veiller à ce que toutes les ressources soient correctement déplacées et vous assurer que les privilèges et droits d’accès associés sont bien conservés. Soyez attentif à tout problème susceptible de survenir lors de la migration des ressources :

• Certaines ressources peuvent être incompatibles avec l’environnement AD de destination. Pour résoudre ce problème, dressez un inventaire de toutes les ressources avant la migration afin d’évaluer leur compatibilité avec l’environnement de destination.

• Certaines ressources possèdent des privilèges et des droits d’accès complexes qui doivent être mis à jour pour pouvoir réutiliser les SID dans l’environnement de destination. Rapprochez-vous des propriétaires des ressources pour vous assurer que les privilèges et droits d’accès sont correctement configurés dans l’environnement de destination (voir l’étape 3). Pensez également à tester soigneusement ces ressources après la migration pour vérifier leur bon fonctionnement.

10. Migrer votre architecture multiniveau

Les architectures multiniveaux (composées de plusieurs couches, notamment les couches présentation, logique et données) sont, en général, hautement personnalisées. Ces environnements nécessitent des configurations spécialisées. Ils peuvent également dépendre de versions spécifiques du système d’exploitation, du matériel ou du middleware.

La migration de ces architectures peut conduire à des problèmes de compatibilité, en particulier si votre projet de migration implique l’adoption d’un modèle de sécurité Zero Trust ou du principe du moindre privilège. Si ces approches peuvent contribuer à renforcer la sécurité de votre environnement en réduisant la surface d’attaque, elles peuvent également accentuer la complexité du processus de migration et soulever des problèmes de compatibilité. Pour pouvoir fonctionner correctement dans un environnement Zero Trust, certaines applications peuvent nécessiter des changements de configuration au niveau des services cloud ; dans un environnement basé sur le principe du moindre privilège, certaines applications peuvent nécessiter une élévation de privilège. Vous devez impérativement prendre en compte toutes ces questions, faute de quoi vos applications risquent de ne pas fonctionner comme prévu, voire ne pas fonctionner du tout.

11. Migrer les applications

Au cours de la migration d’un domaine AD, l’ensemble des applications et des systèmes qui dépendent d’AD doivent également être déplacés vers l’environnement de destination. Si vous laissez une application ou un système dans l’ancienne forêt, vous risquez de créer une faille de sécurité que des hackers pourraient exploiter. Cette situation peut compromettre la migration de l’ensemble du domaine, et cela même si l’environnement de destination est extrêmement sécurisé. Pourtant, cette étape est souvent négligée dans la plupart des projets de migration.

Pour atténuer ce risque :

• Avant la migration, dressez un inventaire rigoureux de l’ensemble des applications et services qui dépendent d’AD.

• Assurez-vous que les contrôles de sécurité dans l’environnement de destination sont au moins aussi stricts que ceux de l’ancien environnement (des contrôles plus faibles dans l’environnement de destination créent des vulnérabilités que les hackers peuvent exploiter pour accéder aux ressources migrées).

• Après la migration, vérifiez que toutes les applications ont été correctement migrées dans l’environnement de destination.

• Au terme de toutes ces vérifications, mettez l’ancienne forêt hors service. La plupart des organisations omettent cette étape.

12. Mettre à jour les noms d’utilisateurs, les noms distinctifs ou les noms de serveurs codés en dur

Les applications codées en dur pour utiliser des noms d’utilisateur, des noms distinctifs ou des noms de serveurs spécifiques peuvent soulever des problèmes de compatibilité. Si ces noms ne sont pas mis à jour au moment de la migration des applications dans un environnement AD qui utilise des noms d’utilisateurs ou de serveurs différents, il se peut que les applications ne parviennent pas à authentifier les utilisateurs, à se connecter à l’environnement de destination ou à accéder aux ressources.

Les erreurs, les échecs d’authentification et les plantages qui en résultent peuvent provoquer des perturbations et des interruptions de service pour l’utilisateur final. Pour gérer ces problèmes potentiels :

• Dressez un inventaire rigoureux de l’ensemble des applications et systèmes qui dépendent d’AD.

• Identifiez tous les noms d’utilisateurs, les noms distinctifs ou les noms de serveurs codés en dur

• En collaboration avec les propriétaires d’applications, mettez à jour ces noms en assurant leur compatibilité avec l’environnement de destination.

13. Tester et valider

Avant de déployer votre environnement AD de destination, vous devez le tester et le valider de façon rigoureuse afin de vous assurer que tout fonctionne correctement. Cette étape comprend les opérations suivantes :

• Tester l’ensemble des contrôleurs de domaine

• Vérifier l’authentification et les accès des utilisateurs

• Tester les stratégies de groupes

• Vérifier que toutes les applications fonctionnent comme prévu

Pendant la phase de test (et au cours de la migration finale), surveillez les nouvelles vulnérabilités susceptibles de se produire et corrigez-les rapidement. Déployez un solide mécanisme de suivi des changements pour faire en sorte que toutes les modifications introduites au cours de la migration soient dûment documentées et que les éventuels problèmes observés puissent être rapidement corrigés. Automatisez les sauvegardes de votre environnement pour vous assurer un filet de sécurité en cas de problèmes rencontrés au cours du processus de migration.

14. Surveiller en continu

Au terme du processus de migration, il est essentiel d’entreprendre une surveillance continue de l’environnement AD.

• Vérifiez régulièrement l’environnement de destination pour vous assurer qu’il demeure parfaitement sécurisé ; corrigez rapidement tous les problèmes de sécurité potentiels.

• Soyez attentif aux tentatives d’accès non autorisées, aux changements de privilèges ou aux activités réseau anormales.

• Organisez régulièrement des audits de sécurité et des tests de pénétration pour garantir la sécurité de votre environnement au fil du temps.

Attention : les hackers aiment tirer avantage des situations chaotiques. Pendant la phase de consolidation consécutive à une fusion ou à une acquisition, par exemple, votre organisation peut être amenée à se connecter à un environnement AD moins sécurisé, ce qui peut vous exposer encore davantage. Redoublez d’attention et soyez extrêmement vigilant dans ce type de situation, car des cybercriminels pourraient être tentés de cibler le domaine AD plus vulnérable pour prendre le contrôle de votre environnement.

15. Former et documenter

L’étape de formation et de documentation de l’environnement AD de destination est essentielle pour les utilisateurs finaux, le personnel IT et l’équipe de direction. La formation doit aborder tous les aspects de l’environnement de destination, notamment les nouveaux outils ou processus d’administration éventuels. La documentation doit décrire :

• la nouvelle structure du domaine ;

• les procédures de gestion des utilisateurs et des groupes ;

• les stratégies de sécurité ;

• toute autre information pertinente.

Planifier la réussite de votre projet de migration AD

Pour mener efficacement vos projets de migration AD, vous devez adopter une approche systématique et exhaustive qui couvre l’ensemble des aspects du processus. L’anticipation des difficultés potentielles et la planification des étapes essentielles vous aideront à migrer votre environnement AD de manière cohérente avec les besoins de vos équipes IT et métier, tout en respectant vos exigences en matière de sécurité. Veillez à suivre les pratiques d’excellence ; pensez, par exemple, à dresser un inventaire rigoureux de toutes vos ressources, à créer un plan de migration détaillé, à tester et valider votre environnement de destination, et à proposer à vos utilisateurs finaux et à vos équipes IT une formation et une assistance complètes. Tous les efforts que vous déploierez en amont vous aideront à éliminer les interruptions de service, les problèmes de sécurité et les autres situations frustrantes susceptibles de se présenter à la fin du processus de migration.

Comment Semperis peut-il vous aider ?

Semperis est le seul fournisseur qui défend une approche de la migration AD axée sur la cybersécurité. Notre solution de migration AD complète est prise en charge par les meilleurs outils de sécurité d’identité du secteur et bénéficie du soutien d’experts pour vous aider à piloter au mieux votre projet de migration, tout en défendant une solide posture de sécurité AD.