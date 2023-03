Sectigo nomme Kevin Weiss au poste de président-directeur général

décembre 2022 par Marc Jacob

M. Weiss apporte plus de 25 ans d’expérience en stratégie et leadership dans le secteur technologique et rejoint Sectigo en quittant Spireon, un fournisseur de solutions de télématique et d’analyse de véhicules faisant figure de leader sur le marché, dont il a été le PDG pendant plus de six ans. Pendant ce laps de temps, M. Weiss a aidé à piloter la transformation de la société sur les plans de la technologie et de la mise sur le marché. Avant cela, il a été PDG d’Unitrends, une société technologique mondiale proposant des solutions de reprise des activités de bout en bout, président de McAfee, une entreprise de premier plan dans le secteur de la sécurité des réseaux à l’échelle mondiale, et vice-président d’Ariba (désormais SAP Ariba), un fournisseur de logiciels axés sur l’approvisionnement.

Le principal marché de Sectigo, à savoir celui de l’infrastructure à clés publiques (Public Key Infrastructure, PKI), des certificats et de la gestion des identités machines, devrait se développer rapidement, jusqu’à atteindre une valeur de 9,8 milliards de dollars d’ici 2026, selon Markets and Markets. Au cours des années à venir, Sectigo compte se focaliser sur l’expansion de sa présence sur le marché en développant des solutions innovantes de gestion des identités ouvertes et interopérables qui permettent aux entreprises de toutes tailles d’établir une fondation solide de confiance numérique et, au final, de mener leurs affaires en toute sécurité.

M. Weiss prend la relève de Gary Greenfield, qui a occupé la fonction de PDG provisoire plus tôt cette année.