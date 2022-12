Schneider Electric nommé "Vendor Champion" dans la Canalys Channel Leadership Matrix EMEA

décembre 2022 par Marc Jacob

Selon Canalys, les "champions" ont démontré les plus hauts niveaux d’excellence de gestion au sein du secteur, par rapport à leurs pairs, tout en réussissant la difficile tâche d’améliorer leurs performances d’une année sur l’autre. Les fournisseurs ont été évalués par les partenaires du secteur dans l’étude comparative des fournisseurs Candefero de Canalys et les analystes de Canalys. Schneider Electric a été désigné champion parmi neuf autres fournisseurs, dont Alliance Partners, Dell Technologies, HPE et NetApp.

Accompagner les partenaires sur le chemin du développement durable

En juin 2022, Schneider Electric a lancé la première phase de son nouveau programme mySchneider IT Partner, proposant aux partenaires du secteur informatique une structure de programme simplifiée et diverses spécialisations pour les data centers, les solutions informatiques, les logiciels et les services. Le programme leur apporte un nouvel éventail d’outils de vente, de formations et de ressources de développement, avec de nouveaux avantages correspondants à chaque parcours de spécialisation.

La marque leader de Schneider Electric en matière d’infrastructure physique et de solutions de protection de l’alimentation sans interruption, APCÔ, est bien placée pour aider ses partenaires et clients à atteindre et dépasser leurs objectifs de durabilité. Le nouveau programme intègre une stratégie de développement durable claire pour les partenaires, avec des conseils clés sur la façon de réduire la consommation d’énergie, les émissions de carbone et les déchets, ainsi qu’un ensemble de services de développement durable.

Le lancement de ce programme a permis un meilleur alignement sur les modèles commerciaux émergents des partenaires, en se concentrant sur la croissance des services et de leurs logiciels, et en améliorant l’accès des nouveaux partenaires aux meilleurs outils de conception. Ces efforts combinés ont permis à Schneider Electric d’embarquer plus de 20 % de nouveaux partenaires, malgré la consolidation continue du secteur.

Le développement durable constitue un autre élément clé de différenciation pour Schneider Electric. « Les fournisseurs font tout leur possible pour diffuser leurs messages sur le développement durable, et Schneider Electric est bien placé pour aider ses partenaires à soutenir les efforts de leurs clients en la matière », explique Alastair Edwards, analyste en chef chez Canalys. « Cela comprend la mise en place d’un ensemble de services de développement durable que les partenaires peuvent proposer à leurs clients finaux, ainsi que les mesures qu’ils peuvent prendre pour devenir eux-mêmes plus durables. »

Méthodologie d’évaluation

L’analyse comparative des fournisseurs Candefero est un outil en ligne qui recueille les points de vue des partenaires du secteur sur les fournisseurs de technologies en leur demandant d’évaluer par une note de 1 à 10 les fournisseurs qu’ils sollicitent dans douze domaines de gestion du secteur. Ces domaines sont regroupés en trois thèmes : programmes et ressources de développement, engagement commercial et expérience des partenaires.

Les notes sont recueillies de façon continue auprès des partenaires du secteur via la communauté Candefero de Canalys, ce qui offre une vue en continu et en temps réel de la capacité d’un fournisseur à soutenir son réseau de distribution dans les régions Amériques, APAC et EMEA. Candefero est une communauté dédiée du secteur animée par Canalys qui compte plus de 18 000 partenaires du secteur dans le monde entier.