Scaleway lance Cockpit

mai 2023 par Marc Jacob

L’observabilité devient un enjeu de plus en plus important pour les entreprises qui migrent leurs applications et leur infrastructure vers le cloud. Avec un nombre croissant d’organisations qui s’appuient sur plusieurs fournisseurs de cloud pour héberger leurs applications et leur infrastructure, la nécessité d’une solution d’observabilité multi-cloud est devenue primordiale.

Cockpit répond à ce besoin et simplifie la surveillance des applications et de l’infrastructure, facilitant ainsi la surveillance étroite de toutes les métriques et journaux (logs) de Scaleway, d’applications ou de tout autre fournisseur de cloud.

Alors que la plupart des fournisseurs capitalisent sur des technologies propriétaires pour construire leur solution d’observabilité, Scaleway a décidé d’adopter l’approche opposée et de construire sa solution d’observabilité avec des technologies open source.

Cockpit dispose d’une structure de prix claire et facile à comprendre, sans frais cachés, ce qui facilite la gestion des dépenses d’observabilité des entreprises.

Les utilisateurs de Scaleway peuvent surveiller leurs ressources de Scaleway avec une historique de 30 jours sans frais, tandis que les données externes sont facturées en fonction du volume de mesures et de journaux (logs) ingérés et de leur durée de stockage.

Cockpit est disponible depuis plusieurs mois en beta.