Saviez-vous que le premier développeur web était… une développeuse ?

février 2023 par PIX

C’est ce que Pix, service public en ligne pour évaluer, développer et certifier ses compétences numériques a voulu mettre en lumière avec le portrait de 6 Femmes qui ont fait avancer le monde grâce à leurs découvertes scientifiques et technologiques.

(Re)découvrez 6 portraits de femmes à l’origine de découvertes scientifiques et technologiques majeures :

Théorisé par Margaret W. Rossiter, l’effet Matilda désigne la minimisation ou le déni des contributions des femmes scientifiques à la recherche, et l’attribution récurrente de leurs découvertes à des hommes. L’effet Matilda a été nommé en mémoire de Matilda Joslyn Gag, l’une des premières femmes à dénoncer l’invisibilisation des femmes dans les sciences.

La mathématicienne Ada Lovelace a créé en 1842 le 1er programme informatique destiné à être exécuté par une machine

Hedy Lamarr était une célèbre actrice hollywoodienne mais aussi l’inventrice qui posa les bases de la communication sans fil, et donc du Wi-Fi, du Bluetooth ou encore du GPS.

Sœur Mary Kenneth Keller est la première femme à recevoir un doctorat en informatique aux Etats-Unis et est l’inventrice du BASIC, un langage qui a contribué à démocratiser l’informatique.

Grande pionnière de l’informatique, Grace Hooper est l’inventrice du COBOL, l’un des langages de programmation qui a été le plus utilisé, et du premier compilateur développé pour un ordinateur (A-0 System).

Joy Buolamwini est une chercheuse américaine ayant mis en lumière les implications sociales de l’intelligence artificielle, et fondatrice de l’Algorithmic Justice League pour combattre les préjugés dans les processus de décision des logiciels d’intelligence artificielle.

