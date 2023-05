Salt Security est désigné Partenaire AWS WAF Ready

mai 2023 par Marc Jacob

L’appellation Partenaire AWS WAF Ready distingue Salt Security des autres membres du réseau APN en signalant la compatibilité de son produit avec AWS WAF ainsi que sa disponibilité pour la clientèle AWS, assortie d’une totale prise en charge. Les Partenaires AWS WAF Ready permettent aux clients de trouver en un clin d’œil des solutions faciles à déployer qui peuvent contribuer à détecter, neutraliser et analyser certaines des menaces et vulnérabilités les plus fréquentes sur Internet.

À l’heure actuelle, les entreprises de tous types et de toutes tailles s’emploient essentiellement à protéger leurs sites web et leurs applications des menaces externes qui risquent d’occasionner un manque à gagner et une perte de confiance de la clientèle, et de mettre à mal leur notoriété de marque. La mise en œuvre d’un pare-feu applicatif web peut se révéler ardue : exigeant une solide expérience dans le domaine de la sécurité, elle est souvent onéreuse et les compétences en la matière difficiles à trouver en interne. Les Partenaires AWS WAF proposent aux clients des solutions très simples à déployer pour gérer et préserver la sécurité de leur couche applicative, en détectant, neutralisant et analysant certaines des menaces et vulnérabilités les plus fréquentes sur Internet.

Le déploiement de la plateforme Salt s’opère hors bande afin d’éviter tout conflit en termes d’accessibilité ou de performances applicatives. La plateforme Salt s’associe au pare-feu AWS WAF comme point de collecte du trafic des API, aux fins de mettre obstacle aux assaillants détectés. À l’appui de cette intégration étroite et du déploiement de solutions telles que la plateforme Salt, AWS a instauré le programme de préparation pour les services AWS. En aidant les clients à identifier les solutions intégrées avec les services AWS, ce programme leur facilite la tâche ; ceux-ci passent moins de temps à évaluer les nouveaux outils pour en consacrer davantage au déploiement à grande échelle de leurs solutions intégrées avec les services AWS.