SWK Stadtwerke Krefeld AG fait confiance aux solutions SMACS de FASTCOM pour sécuriser son datacenter existant à Krefeld

décembre 2022 par Marc Jacob

Le défi : SWK doit assurer un haut niveau de sécurité du contrôle d’accès pour son datacenter existant. En particulier, il faut veiller à ce que les utilisateurs puissent uniquement entre seuls, avec leurs bagages à main respectifs (e.g. une boîte à outils). Ce contrôle doit être automatique. De plus, le sas doit être intuitif dans son utilisation et adaptée de manière optimale à l’architecture ainsi qu’à l’infrastructure du bâtiment. Des ajustements aux changements d’utilisation ultérieurs d oivent être possibles.

La solution : La solution SMACS Flex avec l’option « contrôle intégré des bagages à main » est la solution qui répond aux spécifications requises. Intégré dans un sas confortable et défini par l’utilisateur de 1,5 mètre de long et 1,85 mètre de large, le SMACS Flex sécurise simultanément les flux de passagers et de bagages à main. Des modes spéciaux, y compris le mode « sortie de secours » et des processus de passage spécifiques, sont disponibles. D’autres modes peuvent être implémentés.

"Le SMACS Flex de FASTCOM répond exactement aux besoins de contrôle d’accès de SWK en terme de sécurité et de flexibilité opérationnelle." Klaus Grote, SWK Technical Building Management, Allemagne