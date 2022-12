SNS Security intègre FORTIEDR à son offre [S]SECURE

décembre 2022 par Marc Jacob

Une solution de sécurisation des postes de travail et serveurs

Intégrée à la Security Fabric de FORTINET, plateforme visant à faire converger couverture

globale, intégration et automatisation, FORTIEDR permet au constructeur de Sunnyvale, de

se positionner sur le segment désormais très envié de la protection avancée des terminaux.

Cette nouvelle technologie en France s’est clairement démarquée au dernier classement

MITRE ATT&CK 2022. FORTIEDR entre désormais dans le top 7 des solutions de sécurité

des serveurs et postes de travail. Cette montée en puissance, remarquable et rapide, en moins

de 3 ans, démontre les ambitions d’un éditeur habitué à voir les choses en grand. Le

précurseur dans son approche de la cybersécurité n’a pas prévu de s’arrêter en si bon chemin.

SNS SECURITY, premier partenaire en France à proposer FORTIEDR

SNS SECURITY est le premier partenaire de FORTINET

en France à proposer la solution FORTIEDR à ses clients. SNS SECURITY est certifiée Expert Partner, best MSSP

Partner 2021.

L’offre de service [S]SECURE couvre l’accompagnement des solutions FORTINET. Elle inclut la supervision et l’administration

des postes de travail et serveurs. La surveillance est assurée par une équipe dédiée réactive

et disponible, composée de dix analystes SOC et EDR expérimentés. Nos experts travaillent

de concert et au quotidien avec des ingénieurs sécurité réseaux qualifiés et certifiés et des

pentesteurs.