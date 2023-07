Rubrik annonce son intégration à Microsoft 365 Backup

juillet 2023 par Marc Jacob

Rubrik annonce une nouvelle intégration avec Microsoft 365 Backup. Conçue pour les clients conjoints de Rubrik et de Microsoft 365, cette nouvelle solution vise à aider les organisations à renforcer leur cyber-résilience face aux cyberattaques en expansion. En tant que partenaire de Microsoft, l’intégration de Rubrik avec Microsoft 365 Backup aide à protéger les clients en fournissant des restaurations plus rapides de Microsoft 365, la récupération d’Azure Active Directory (Azure AD), et une gestion complète et centralisée des données Microsoft 365 et d’autres charges de travail SaaS et cloud hybride.

Microsoft 365 Backup est une offre payante qui fournit des fonctionnalités modernes de sauvegarde et de restauration pour Exchange Online, SharePoint et OneDrive for Business. La nouvelle intégration de Rubrik avec Microsoft 365 Backup utilise les nouvelles API de sauvegarde de Microsoft pour améliorer les performances et l’évolutivité de la restauration de Microsoft 365 et maintenir la résilience des données. Elle fournit également une protection des données plus complète avec une gestion centralisée des données dans Rubrik Security Cloud.

L’intégration de Rubrik avec Microsoft 365 Backup permet aux organisations de :

Restaurer rapidement des données en masse : permettant d’assurer la continuité de l’activité grâce à des restaurations en masse et à une récupération rapide des données Microsoft 365 en masse à l’aide des nouvelles API de sauvegarde de Microsoft afin d’optimiser les performances.

Maximiser la capacité de récupération : permettant la sauvegarde des utilisateurs et des groupes Azure AD en recréant automatiquement les objets AD et en récupérant les données avec les rôles et les autorisations intacts pour mettre en œuvre une protection plus holistique sur Microsoft 365 Exchange, SharePoint, OneDrive et Teams.

Centraliser la gestion : permettant l’automatisation de la protection à travers Microsoft 365 et d’autres environnements SaaS, hybrides et multi-cloud dans une plateforme unique.

La nouvelle intégration avec Microsoft 365 Backup rejoint la solution existante Microsoft 365 Data Protection hébergée par Rubrik, axée sur la sécurité et les options de conformité pour la sauvegarde et la restauration gérées par Rubrik.

L’annonce d’aujourd’hui est une extension de la relation pérenne de Rubrik avec Microsoft et fait suite à l’annonce le mois dernier de la collaboration conjointe pour intégrer Rubrik Security Cloud avec Microsoft Sentinel et Azure OpenAI Service afin d’accélérer la récupération et la remédiation cybernétique. Rubrik est également devenu membre du Microsoft Content AI Partner Program après avoir rejoint la Microsoft Intelligent Security Association (MISA) et annoncé une intégration avec Microsoft Sentinel l’année dernière. En outre, Rubrik a été nommé partenaire de l’année 2023 aux États-Unis et au Royaume-Uni par Microsoft avant sa conférence mondiale annuelle des partenaires Microsoft Inspire.

L’intégration de Rubrik avec Microsoft 365 Backup sera disponible de manière générale dans les mois à venir.