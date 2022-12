Roxtec

décembre 2022 par Marc Jacob

Contact :

Jonathan Douillard – Responsable commercial Infrastructures – info@fr.roxtec.com - 01 82 73 02 00

Année de création : 1990

Activités :

Roxtec fabrique et distribue des systèmes d’étanchéité modulaires pour les passages de câbles et de tuyauteries. Ils s’adaptent sur toute votre infrastructure : enveloppe extérieure du bâtiment, toiture, sous-sol, plancher, etc. Ils sécurisent vos data centers et salles de serveurs contre de multiples risques. Une solution a la capacité de couvrir plusieurs besoins, tels que l’étanchéité à l’eau, à l’air, aux poussières, au feu.

Type de services ou produits :

Solutions d’étanchéité pour les passages de câbles et de tuyauteries

Description du produit ou service phare pour 2023 :

Roxtec propose une gamme étendue de solutions d’étanchéité offrant une protection multirisque des bâtiments et des équipements.

Les systèmes d’étanchéité Roxtec s’adaptent à vos requis d’étanchéité (coupe-feu, protection contre la pression d’eau constante, etc). Ils sont disponibles en différents matériaux et pour différents types de structure. Ils peuvent être fixés à la structure par soudage, boulonnage, coulage ou insérés dans un carottage. Ils existent en versions rectangulaires, circulaires et compactes. Les solutions d’étanchéité offrent une capacité de réserve intégrée, pour l’ajout futur de câbles ou de tuyauteries. Elles sont idéales comme solutions standard mais se déclinent également en version sur-mesure.

Adresse du site Internet :

https://www.roxtec.com/fr/

Services proposés sur ce site :

Solutions d’étanchéité modulaires. Logiciel de conception gratuit Roxtec Transit Designer™.