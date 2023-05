Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure lance le Patch Location Rack COMFORT

mai 2023 par Marc Jacob

Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure présente le Patch Location Rack COMFORT, le nouveau venu dans son portefeuille de data centers. Avec le Patch Location Rack COMFORT, Rosenberger OSI a développé une baie de câblage très compacte, adaptée à votre application, qui peut être installée directement contre les murs dans le data center. Elle est donc peu encombrante, non seulement lorsque la profondeur du local est limitée, mais elle est aussi facile à utiliser et accessible exclusivement par l’avant. L’objectif de ce nouveau développement était d’installer des baies aussi peu encombrantes que possible dans le data center, de supprimer autant que faire se peut le câblage des armoires de serveurs standard et de garantir en même temps une utilisation confortable et simple.

Dans les data centers, l’espace est la ressource la plus précieuse et les exploitants de data centers doivent relever le défi de répondre aux exigences grandissantes en matière de câblage. Les baies de câblage prennent énormément de place et les exigences actuelles en termes de sécurité nécessitent un accès limité et contrôlé à l’infrastructure. Les surfaces jusqu’ici inutilisées doivent alors servir à installer des distributions de câbles avec la plus grande densité possible tout en assurant une utilisation efficace.

Des baies compactes pour le data center du futur

Pour résoudre ce problème, Rosenberger OSI recommande pour le data center du futur, au lieu de baies de câblage 19" volumineuse, des baies Patch Location adaptées et confortables au format compact ODF-Style. Celles-ci peuvent être équipées de boîtiers de distribution ou de boîtiers d’épissure hybrides, denses et flexibles, et offrir un câblage de toit en option.

Ces facteurs ont été pris en compte dans le développement de la nouvelle baie Patch Location Rack COMFORT. Dans un design compact, elle est dotée d’une porte pliante "discrète" et peu encombrante. Elle dispose en outre d’un panneau de distribution UHD avec guide-câble antistress pouvant recevoir jusqu’à 576 fibres ou d’un panneau d’épissure UHD hybride avec guide-câble antistress pour jusqu’à 288 fibres. Dans son extension maximale en baie individuelle, elle reçoit jusqu’à 4608 connecteurs MDC ou SN et jusqu’à 2304 connexions duplex LCC. Le système innovant de gestion des câbles antistress évite d’enfiler ou de tirer inutilement les câbles.

Densité de ports et sécurité accrues

Grâce au design compact de la baie Patch Location Rack COMFORT, Rosenberger OSI offre une densité de ports nettement plus élevée par surface de data center par rapport aux armoires de câblage classiques de 19". Le travail peu invasif grâce au passage des câbles antistress et aux portes verrouillables assure en outre un haut niveau de sécurité. Grâce à l’accessibilité par l’avant, la baie est très facile à utiliser et l’utilisation des surfaces d’appui en dehors des coûteuses allées froides garantit une exploitation maximale de l’espace.

Application flexible

La baie de distribution Patch Location Rack COMFORT convient pour une localisation de patch à haute densité (High Density) pour les câbles à fibres optiques dans les data centers ainsi que comme point de transfert plus grand pour les transitions de réseau (Meet-Me-Room), par exemple dans les data centers de colocation. Par ailleurs, elle convient parfaitement comme armoire de distribution principale ou intermédiaire ou comme armoire de distribution de zone selon la norme EN50173-3 avec une densité de remplissage très élevée dans les data centers et les salles informatiques.