RingCentral annonce sa solution de chiffrement de bout-en-bout pour la messagerie, le téléphone et la vidéo

décembre 2022 par Marc Jacob

Les dépenses pour les amendes RGPD liées aux risques de sécurité en matière de communication et de conformité augmentent depuis plusieurs années. Sur la seule période du troisième trimestre 2021, les amendes à l’encontre des entreprises ont dépassé 1,3 milliard d’euros. Le coût moyen d’une violation de données a également connu une hausse considérable en 2021, atteignant près de 4 millions d’euros d’après IBM. Avant la solution E2EE de RingCentral, les entreprises qui voulaient des appels et des messages privés, cryptés de bout-en-bout, utilisaient plusieurs outils tiers, qui ne disposaient pas tous d’une surveillance professionnelle de la conformité.

Les principaux points forts du chiffrement de bout en bout de RingCentral

L’E2EE de RingCentral permet le plus haut niveau de confidentialité à travers les messages, la téléphonie et les appels vidéo et fournit aux entreprises plus de contrôle sur la sécurité. Les autres points forts incluent :

• Le chiffrement au-delà des appels et messages directs - prise en charge de grands groupes. RingCentral adopte une approche globale pour les messages, la vidéo et le téléphone. En se basant sur la solution Messaging Layer Security (MLS), la technologie est évolutive et prend en charge tous les utilisateurs de RingCentral, qu’ils évoluent au sein d’une seule entreprise ou qu’ils interagissent avec des invités externes, à condition qu’ils soient connectés à un compte RingCentral. À ce jour, cela représente le déploiement le plus complet d’E2EE pour les communications d’entreprise.

• Multi-modal et disponible sur ordinateur, mobile ou navigateur Web. L’E2EE est disponible depuis de nombreux terminaux et navigateurs web, pour s’assurer que les personnes travaillant de n’importe où - ou les invités n’ayant pas téléchargé l’application - puissent avoir accès à l’E2EE.

• L’E2EE peut être activé au cours d’un appel ou d’une réunion. L’E2EE est disponible, que la conversation soit en cours, programmée ou spontanée, et permet aux participants de changer d’appareil facilement et en toute sécurité au cours de la conversation.

• Confidentialité renforcée. Pour les entreprises soucieuses de la conformité, les administrateurs IT peuvent activer ou désactiver l’E2EE à tout moment. De plus, les administrateurs ont un accès crypté aux données des messages et peuvent exporter les données si nécessaire.

Disponibilité

La disponibilité de RingCentral E2EE pour la téléphonie et la messagerie en version bêta fermée pour certains clients est prévue pour la fin de l’année. RingCentral E2EE pour la vidéo est disponible dès maintenant.