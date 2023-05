Research bestätigt: Angriffe der pro-russischen Killnet-Gruppe führten zu einem 16.815-prozentigen Anstieg der DDoS-Angriffe gegen den nationalen Sicherheitssektor der USA

Mai 2023 von Richard Hummel, Forschungsleiter für Bedrohungsanalysen bei NETSCOUTs ASERT-Forschungsteam

In Verbindung mit der pro-russischen Killnet-Gruppe kam es in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 zu einem massiven Anstieg der DDoS-Angriffe gegen den nationalen Sicherheitssektor der USA um 16.815 Prozent, wobei die Angriffsspitzen an dem Tag verzeichnet wurden, an dem US-Präsident Biden und der französische Präsident Macron auf dem G7-Gipfel öffentlich ihre Unterstützung für die Ukraine bekräftigten. Auch in Deutschland kam es im Januar 2023 zu DDoS-Angriffen der Killnet-Gruppe auf Flughafen- und Regierungswebsites als Vergeltung für die angekündigte Lieferung von Leopard-2-Panzern durch Deutschland an die Ukraine.