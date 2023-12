Renforcer la sécurité numérique des voyageurs pendant les fêtes de fin d’année

décembre 2023 par Fabrice De Vesian, Channel Manager chez Yubico

Avec l’augmentation des voyages pendant la période des fêtes, il est important de garder en tête la question de la cybersécurité. Les déplacements présentent en effet divers risques, allant du vol ou de la perte d’appareils à la compromission des comptes personnels ou professionnels. Selon une étude récente du site Allaboutcookies, plus de 40 % des voyageurs internationaux ont reconnu avoir fréquemment utilisé des réseaux Wi-Fi non sécurisés pendant leurs déplacements, exposant ainsi leurs données sensibles à des menaces potentielles.

Pour Fabrice de Vésian, Sales Manager chez Yubico, si l’activation rapide de l’authentification multi-facteur (MFA) est un premier pas pour contrecarrer toute compromission, il est essentiel de sensibiliser les consommateurs à des pratiques de sécurité complémentaires.

« Alors que les voyageurs se préparent aux vacances de Noël, il est essentiel de garder à l’esprit la sécurité en ligne. En effet, dans le monde numérique d’aujourd’hui, la mise en pratique de mesures préventives lors de déplacements est primordiale pour déjouer toute tentative de fraude.

Éviter les réseaux Wi-Fi publics est une recommandation de base à suivre pour assurer sa sécurité en voyage. Bien qu’ils offrent une connectivité pratique dans des endroits très fréquentés tels que les aéroports et les gares, ils représentent une porte d’entrée potentielle pour les cybercriminels. Ces points d’accès, souvent non sécurisés, peuvent en effet permettre aux hackers d’accéder aux données sensibles des utilisateurs, compromettant ainsi leur vie privée et leur sécurité en ligne. Aussi, pour prévenir toute connexion involontaire à des réseaux Wi-Fi publics, désactiver la fonction de connexion automatique dans les réglages des appareils s’avère essentiel. Cette démarche réduit l’exposition aux cybermenaces. Alternativement, les voyageurs peuvent activer le partage de connexion sur leur smartphone pour accéder à internet si jamais ils ont besoin de faire quelque chose rapidement, les risques étant limités contrairement au réseau public.

De la même manière, il est conseillé d’éviter l’utilisation directe des ports USB au sein des établissements publics ou dans les hôtels, ainsi que des câbles mis à disposition dans ces lieux ou encore des bornes de recharge pour les téléphones, car ils sont potentiellement des vecteurs de cyberattaques. Afin de contrôler les informations exposées sur l’écran de verrouillage des appareils mobiles, il est important d’ajuster les paramètres pour limiter la visibilité des données sensibles, pour prévenir l’accès non autorisé en cas de regard indiscret.

La fonction Bluetooth constitue, elle aussi, une porte d’entrée pour les cybercriminels. Lorsqu’elle est activée, ils peuvent soustraire des informations sensibles en se connectant aux appareils précédemment connectés. Il convient donc de la mettre hors ligne ou en mode “caché”, ce qui peut empêcher les appareils inconnus de s’appairer à un téléphone. En outre, le réglage des paramètres d’Airdrop sur “contacts uniquement”, évite aux appareils inconnus de partager des contenus en public.

Enfin, le fait d’éteindre complètement les ordinateurs et téléphones portables au moment de passer les contrôles de sécurité dans les aéroports ou les douanes par exemple, permet d’exploiter pleinement leur fonction de sécurité matérielle, telle que le chiffrement intégral du disque. Cela aide en effet à protéger ses données en cas de perte ou de vol de l’appareil.

En ces périodes de fêtes, la vigilance en ligne est un impératif dans le cadre des déplacements, les cybercriminels étant à l’affût de la moindre faille. En adoptant des mesures simples, les utilisateurs réduiront significativement les risques et pourront profiter d’une expérience de voyage plus sûre. »